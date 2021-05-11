AK Parti Tire Teşkilatı kan bağışı kampanyası düzenledi
Kan bağışı mobil aracı Ak Parti Tire İlçe Başkanı Mert Falakalı ve bağışçılar ile röportajlar İZMİR - AK Parti Tire İlçe Başkanlığı ve Kızılay İzmir Kan Merkezi iş birliği ile pandemi döneminde kritik seviyeye düşen kan stoklarını arttırmak amacıyla kan bağışı kampanyası düzenledi.
Kan bağışı mobil aracı
Ak Parti Tire İlçe Başkanı Mert Falakalı ve bağışçılar ile röportajlar İZMİR - AK Parti Tire İlçe Başkanlığı ve Kızılay İzmir Kan Merkezi iş birliği ile pandemi döneminde kritik seviyeye düşen kan stoklarını arttırmak amacıyla kan bağışı kampanyası düzenledi.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Dilek Ayvalı