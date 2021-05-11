AK Parti Tire Teşkilatı kan bağışı kampanyası düzenledi
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AK Parti Tire Teşkilatı kan bağışı kampanyası düzenledi

Anadolu Ajansı / Dilek Ayvalı - Haberler | Güncel

Kan bağışı mobil aracı Ak Parti Tire İlçe Başkanı Mert Falakalı ve bağışçılar ile röportajlar İZMİR - AK Parti Tire İlçe Başkanlığı ve Kızılay İzmir Kan Merkezi iş birliği ile pandemi döneminde kritik seviyeye düşen kan stoklarını arttırmak amacıyla kan bağışı kampanyası düzenledi.

Kan bağışı mobil aracı

Ak Parti Tire İlçe Başkanı Mert Falakalı ve bağışçılar ile röportajlar İZMİR - AK Parti Tire İlçe Başkanlığı ve Kızılay İzmir Kan Merkezi iş birliği ile pandemi döneminde kritik seviyeye düşen kan stoklarını arttırmak amacıyla kan bağışı kampanyası düzenledi.

AK Parti Tire Teşkilatı kan bağışı kampanyası düzenledi
AK Parti Tire Teşkilatı kan bağışı kampanyası düzenledi
AK Parti Tire Teşkilatı kan bağışı kampanyası düzenledi
AK Parti Tire Teşkilatı kan bağışı kampanyası düzenledi

Kaynak: Anadolu Ajansı / Dilek Ayvalı

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