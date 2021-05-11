AK Parti Tire Teşkilatı kan bağışı kampanyası düzenledi

Kan bağışı mobil aracı Ak Parti Tire İlçe Başkanı Mert Falakalı ve bağışçılar ile röportajlar İZMİR - AK Parti Tire İlçe Başkanlığı ve Kızılay İzmir Kan Merkezi iş birliği ile pandemi döneminde kritik seviyeye düşen kan stoklarını arttırmak amacıyla kan bağışı kampanyası düzenledi.