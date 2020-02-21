AK Parti Teşkilatı Ceyhanlı muhtarlarla buluştu

21.02.2020 23:07 | Son Güncelleme: 21.02.2020 23:11

AK Parti Ceyhan İlçe Başkanlığı tarafından düzenlenen toplantıyla AK Parti teşkilatı muhtarlarla bir araya geldi.



Ceyhan Öğretmenevi Konferans Salonunda gerçekleştirilen muhtarlarla buluşma ve istişare toplantısına AK Parti İl Başkanı Av. Mehmet Ay, İlçe Başkanı Muhammed İslam Bünül, İlçe Koordinatörü İsa Bozkurt, yönetim kurulu üyeleri, meclis üyeleri, Dernek Başkanı Eren Ulaş mahalle muhtarları ve çok sayıda vatandaş katıldı. İl Başkanı Mehmet Ay ve parti yöneticileri, merkez ve kırsal mahalle muhtarlarının dilek ve temennilerini dinledi, sorunlar ve çözüm önerileri üzerinden görüş alışverişinde bulundu.



Dernek Başkanı Eren Ulaş'a yeni görevinde başarı dileyerek sözlerine başlayan AK Parti İl Başkanı Ay, "Muhtarlık özveri isteyen gönüllülük esasına dayalı bir meslektir. Hiçbir geliri olmadan, mahallesi ve ili adına hizmet veren muhtarlarımız maalesef bugüne kadar hak ettiği ilgiyi, değeri görmüyordu. Uzun bir aradan sonra nihayet Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın duyarlı davranışı karşısında muhtarlarımız hatırlanmış, külliyede üst üste yaptığı toplantılarla muhtarların bir anda Türkiye gündemine gelmesine vesile olmuştur" dedi.



Muhtarların dertlerini dinlemek, sorun ve sıkıntılarına çare olmak için sık sık bir araya gelerek çözümler üreteceklerini söyleyen Ay, "AK Parti Adana teşkilatı olarak sizler için daima hazır olacağız. Çünkü bizlere sunduğunuz taleplerin tamamının vatandaşın ve mahallenin sorunlarının olduğunu biliyoruz. İnşallah bizler elimizden geldiği kadarıyla sorunların çözümü noktasında yanınızda olacağız" dedi.



Ak Parti İlçe Başkanı Bünül ise, "Muhtarlarımızı zaman zaman makamlarında ziyaret edip köy ve mahallerinin durumlarıyla fikir alışverişinde bulunuyoruz. Bu ziyaretler doğrultusunda hizmetlerin daha hızlı ve etkin gelişmesini sağlıyoruz. Herkes bulunduğu makamı ve gücü farklı şeylere değil de kendi vatandaşlarının sorunlarına çözüm aramaya harcamalıdır. Elindeki gücü kendi ihtirasları doğrultusunda kullanan mevki ve makam sahibi kişiler bu makamlarını yitirmeye mahkumdurlar. Bulunduğumuz makamların hakkını vermek ve başarıya giden yolu, birlik, beraberlik, yardımlaşma, tevazu, şımarmamak, kimseye tepeden bakmamaktan geçer. Bizler muhtarlarımızı önemsiyoruz onların bizlere ilettiği sorunlara çözüm noktasında iktidar partisi olarak elimizden geleni yapıyoruz ve yapmaya devam edeceğiz" dedi.



Program çekilen hatıra fotoğrafının ardından sona erdi. - ADANA

Kaynak: İHA