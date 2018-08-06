AK Parti Sultanbeyli İlçe Başkanı Ali Tombaş, Özulaş A.Ş. Başkanı Sedat Şahin Ziyaret Etti

AK Parti Sultanbeyli İlçe Başkanı Ali Tombaş, Özulaş A.Ş. Başkanı Sedat Şahin'e makamında nezaket ziyaretinde bulunarak başarılar diledi.

"TEK DERDİMİZ SULTANBEYLİ HALKININ ÇIKARLARIDIR"

AK Parti Sultanbeyli İlçe Başkanı Ali Tombaş, teşkilat olarak çalışmalarına kararlı bir şekilde devam ettiklerini "Tek derdimiz Sultanbeyli halkının çıkarlarıdır. Belediye tarafından yapılan hizmetlerle İlçemiz her geçen gün biraz daha değer kazanmaktadır. Dolayısıyla hem sizler ile tanışmak, hem hayırlı olsun dileklerimizi sunmak, hem de Sultanbeyli halkının daha rahat ve huzur içinde toplu ulaşım araçları ile seyahat edecekleri yerlere taşımak için sizler ile toplu ulaşım alanında koordineli bir şekilde çalışmak istiyoruz." dedi.

"TOPLU TAŞIMAYA BÜYÜK ÖNEM VERİYORUZ"

Başkan Sedat Şahin, ziyaret dolayısıyla memnuniyetini ifade ederek kurum olarak Sultanbeyli bölgesinde modern ve yeni nesil 100 otobüslük bir filo ile taşıma hizmeti verdiklerini bölgenin ihtiyaçları doğrultusunda hat planlaması yaptıklarını belirterek, "Toplu taşımada hizmet kalitesine büyük önem veriyoruz. Bu vesile ile kurum ve kuruluşlar ile istişare ve diyalog içinde çalışmalar yapacağız." dedi.