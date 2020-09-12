AK Parti'li Çelik: 12 Eylül katliam rejiminin başladığı gündü
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AK Parti'li Çelik: 12 Eylül katliam rejiminin başladığı gündü

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "12 Eylül katliam rejiminin başladığı gündü.

AK Parti'li Çelik: 12 Eylül katliam rejiminin başladığı gündü
12.09.2020 11:10 | Son Güncelleme: 12.09.2020 11:50

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "12 Eylül katliam rejiminin başladığı gündü. Vatan hainliği, tüm darbelerin tek ideolojisidir. Milletine silah doğrultandan daha ahlaksız ve daha hain kimse yoktur" dedi.

AK Partili Çelik, Twitter hesabından 12 Eylül 1980 darbesinin 40'ıncı yıl dönümü nedeniyle açıklama yaptı. Çelik, "Her darbe vatana ihanettir. Gerekçesi ne olursa olsun milletin vatanı korumak için verdiği silahı millete doğrultmak vatan hainliğidir. Tarih gösteriyor ki her darbe vatanı işgal girişimidir. Milli iradeyi çalan darbeciler, arkasına saklandıkları kavramlarla ülkenin varlıklarını gasp ettiler. Darbeciler her cümlede 'vatan için' diyerek her adımda 'vatana ihanet' ettiler" dedi.

'MİLLİ İRADEYE SİLAH ÇEKEN MİLLETİN DÜŞMANIDIR'Çelik, "Hukuksuz vatanseverlik. Hukuk dışı vatanseverlik darbecilerin en süslü yalanıdır. 12 Eylül katliam rejiminin başladığı gündü. Vatan hainliği, tüm darbelerin tek ideolojisidir. Sağcı ya da solcu darbe olmaz; darbe vatan hainliğidir. Milletine silah doğrultandan daha ahlaksız ve daha hain kimse yoktur. Bu ihanetin son hamlesi 15 Temmuz'da millet iradesine çarparak paramparça oldu. Tüm darbeciler tarihimizin karanlık kişilikleri olarak millet vicdanında ebediyen mahkum oldu. Adalet hükmünü verdi, veriyor. Düşmanlarımız darbe silahını bir daha asla kullanamayacaklar. Darbecilik, millete düşmanlıktır. Milli iradeye silah çeken milletin düşmanıdır" ifadelerini kullandı.

 


Kaynak: DHA

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