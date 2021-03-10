AK Parti Sözcüsü Çelik'ten papa pulundaki harita skandalına sert tepki: Hiçbir hükmü yoktur
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

AK Parti Sözcüsü Çelik'ten papa pulundaki harita skandalına sert tepki: Hiçbir hükmü yoktur

10.03.2021 19:14 | Son Güncelleme: 10.03.2021 19:35

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Papa'nın Irak ziyaretinde Kuzey Irak Bölgesel Yönetimi tarafından bastırılan pul ve haritayla ilgili 'tepki gösterilmiyor' eleştirilerine sert yanıt verdi. Çelik, "Bu tür paçavra haritaların Türkiye Cumhuriyeti'nin kudreti karşısında hiçbir hükmü yoktur" ifadelerini kullandı.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik sosyal medya hesabı Twitter üzerinden yaptığı açıklamada Papa'nın Irak ziyareti sırasında basılan pul ve haritayla ilgili değerlendirmelerde bulundu.

Çelik paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Papa'nın Irak ziyareti sırasında Kuzey Irak Bölgesel Yönetimi'nin bastığı pul ve ondan mülhem haritayla ilgili tepkimizi dünkü basın toplantımda ifade etmiştim. Belirli odaklarca daha önce Fransa ve Ermenistan'da benzer şeylerin yapıldığını ve bunlara karşı duruşumuzu ifade söylemiştim.

"YALANLARLA HEDEF ALINMASI ŞUURSUZLUKTUR"

Burada vahim olan husus, Türkiye Cumhuriyeti'nin dışında bir yerde ortaya çıkan hadsiz sözde haritayı esas alarak, -dün de yanıt verdiğimiz halde- Türkiye Cumhurbaşkanını hedef alan ve Cumhur İttifakı'nı sorgulayanların içine düştüğü durumdur. Dünkü ifade ettiğim duruşumuza rağmen, iktidar "tepki göstermiyor" diyenlerin sözleri doğru değildir. Cumhurbaşkanımızın, Kabinemizin ve Cumhur İttifakı'nın yalanlarla hedef alınması şuursuzluktur.

AK Parti Sözcüsü Çelik'ten papa pulundaki harita skandalına sert tepki: Hiçbir hükmü yoktur

"PAÇAVRA PROJEYE KARŞI KARARLILIĞIMIZ ORTADA"

Bu tür paçavra haritaların Türkiye Cumhuriyeti'nin kudreti karşısında hiçbir hükmü yoktur. Türkiye Cumhuriyeti'nin bütünlüğüne dönük haddini aşan her türlü paçavra harita ve paçavra projeye karşı irademiz ve kararlılığımız ortadadır. Sınırlarımız dahilinde ve sınır ötesinde yürüttüğümüz güvenlik operasyonları bu irade ve kararlılığımızı göstermektedir. Sadece kara sınırlarımızda değil mavi vatanımızda da aynı hassasiyete sahip olduğumuza yedi düvel şahittir."

AK Parti Sözcüsü Çelik'ten papa pulundaki harita skandalına sert tepki: Hiçbir hükmü yoktur

İlgili Haberler

Papa pulunda harita skandalı! Birçok kentimiz sözde Kürdistan sınırlarına dahil edildi
Papa pulunda harita skandalı! Birçok kentimiz sözde Kürdistan sınırlarına dahil edildi
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hulusi Akar Meral Akşener Ekrem İmamoğlu Abdülhamit Gül Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Esra Erol Cem Yılmaz Murat Balcı Hakan Yılmaz
Spor Can Bartu Abdullah Avcı Halis Özkahya Sergen Yalçın Emre Belözoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Bursa Suriye
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: AK Parti Sözcüsü Çelik'ten papa pulundaki harita skandalına sert tepki: Hiçbir hükmü yoktur - Son Dakika Haberleri
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 10.3.2021 19:36:37. #1.14#
title