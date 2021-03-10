AK Parti Sözcüsü Çelik'ten papa pulundaki harita skandalına sert tepki: Hiçbir hükmü yoktur

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AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Papa'nın Irak ziyaretinde Kuzey Irak Bölgesel Yönetimi tarafından bastırılan pul ve haritayla ilgili 'tepki gösterilmiyor' eleştirilerine sert yanıt verdi. Çelik, "Bu tür paçavra haritaların Türkiye Cumhuriyeti'nin kudreti karşısında hiçbir hükmü yoktur" ifadelerini kullandı.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik sosyal medya hesabı Twitter üzerinden yaptığı açıklamada Papa'nın Irak ziyareti sırasında basılan pul ve haritayla ilgili değerlendirmelerde bulundu.

Çelik paylaşımında şu ifadeleri kullandı:



"Papa'nın Irak ziyareti sırasında Kuzey Irak Bölgesel Yönetimi'nin bastığı pul ve ondan mülhem haritayla ilgili tepkimizi dünkü basın toplantımda ifade etmiştim. Belirli odaklarca daha önce Fransa ve Ermenistan'da benzer şeylerin yapıldığını ve bunlara karşı duruşumuzu ifade söylemiştim.

"YALANLARLA HEDEF ALINMASI ŞUURSUZLUKTUR"

Burada vahim olan husus, Türkiye Cumhuriyeti'nin dışında bir yerde ortaya çıkan hadsiz sözde haritayı esas alarak, -dün de yanıt verdiğimiz halde- Türkiye Cumhurbaşkanını hedef alan ve Cumhur İttifakı'nı sorgulayanların içine düştüğü durumdur. Dünkü ifade ettiğim duruşumuza rağmen, iktidar "tepki göstermiyor" diyenlerin sözleri doğru değildir. Cumhurbaşkanımızın, Kabinemizin ve Cumhur İttifakı'nın yalanlarla hedef alınması şuursuzluktur.

"PAÇAVRA PROJEYE KARŞI KARARLILIĞIMIZ ORTADA"

Bu tür paçavra haritaların Türkiye Cumhuriyeti'nin kudreti karşısında hiçbir hükmü yoktur. Türkiye Cumhuriyeti'nin bütünlüğüne dönük haddini aşan her türlü paçavra harita ve paçavra projeye karşı irademiz ve kararlılığımız ortadadır. Sınırlarımız dahilinde ve sınır ötesinde yürüttüğümüz güvenlik operasyonları bu irade ve kararlılığımızı göstermektedir. Sadece kara sınırlarımızda değil mavi vatanımızda da aynı hassasiyete sahip olduğumuza yedi düvel şahittir."