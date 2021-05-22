AK Parti Sözcüsü Çelik'ten muhabir Musab Turan'a sert tepki: Gereği yapılıyor

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank ve Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'ye İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile ilgili soru soran muhabir Musab Turan için, "AK Partimiz ve İçişleri Bakanımızla ilgili terör ve suç örgütlerinin ağzıyla konuşan AA muhabiri kılığındaki provokatöre gereği yapılıyor" ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı (AA) muhabiri Musab Turan'ın Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank ile Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'ye "19 yıllık bir toplum hareketi olarak başlayan milletin teveccühünü kazanan AK Parti ismi şaibelerle anılan Süleyman Soylu'dan daha mı küçük? Üç buçuk yaşında oğlumun yüzüne bakarken maskeli balodan dolayı ben utanıyorum. Sizin çocuklarınız yok mu?" diye sormasının ardından, AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

"MUHABİR KILIĞINDAKİ PROVOKATÖR"

Çelik, "AK Partimiz ve İçişleri Bakanımızla ilgili terör ve suç örgütlerinin ağzıyla konuşan AA muhabiri kılığındaki provokatöre gereği yapılıyor. Bütün provokatörler yaptıklarının bedelini mutlaka öder. Bu dilin hangi terör şebekelerinin dili olduğunu iyi biliriz. Bunlarla mücadele etme konusunda kararlılığımız tamdır." dedi.

MUHABİRİN SORUSU GÜNDEME OTURDU

AA Muhabiri Musab Turan, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın, basın toplantısı sırasında Sedat Peker'in İçişleri Bakanı Süleyman Soylu hakkında gündeme getirdiği iddialardan bahsedip, "Üç buçuk yaşında oğlumun yüzüne bakarken maskeli balodan dolayı ben utanıyorum" demişti. Turan'ın bu sözleri sosyal medyada gündem oldu.

Varank da "Sen şov yapmak istemişsin, ben sana cevabını vereyim. AK Parti iktidarının en önemli özelliği, Türkiye'de her türlü illegal yapıyla, her türlü çeteyle mücadele ederek 19 yılda iktidarını sağlamlaştırmasıdır" yanıtını vermişti.

Muhabirin sorusunun gündeme oturmasının ardından Anadolu Ajansı, Musab Turan'ın iş akdinin feshedildiğini açıkladı. AA Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, muhabirin basın-meslek ilke ve ahlakıyla uyuşmayacak şekilde soru sorduğu ifade edildi. Ayrıca Turan'ın terör bağlantısı olup olmadığı savcılık tarafından araştırılacak.