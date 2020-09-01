AK Parti Sözcüsü Çelik'ten Barış Atay açıklaması: İçişleri Bakanımız doğru yapmıştır TİP Milletvekili Barış Atay'ın sosyal medya hesabından İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya yönelik ağır suçlamalarına, AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten yanıt geldi. Çelik, "İçişleri Bakanımız kişilik haklarını koruduğu için 'saldırıyı kışkırtıyor' olacak, böyle saçma sapan bir denklem kurulabilir mi? İçişleri Bakanımız doğru yapmıştır" dedi.

AK Parti Merkez Yürütme Kurulu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı. AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, parti genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında, bir grubun saldırısına uğrayan Türkiye İşçi Partisi Hatay Milletvekili Barış Atay Mengüllüoğlu hakkında değerlendirmede bulundu. Barış Atay'ın sosyal medya hesabından İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya yönelik ağır suçlamalarına Çelik'ten, "Birisi saygısız üslupla İçişleri Bakanına saldıracak ama İçişleri Bakanımız kişilik haklarını koruduğu için 'saldırıyı kışkırtıyor' olacak, böyle saçma sapan bir denklem kurulabilir mi? İçişleri Bakanımız doğru yapmıştır" yanıtı geldi.

"BURADA KINANMASI GEREKEN O MİLLETVEKİLİDİR"

AK Parti sözcüsü Çelik, "Bir milletvekili sıfatı taşıyan birisi, bu sıfata yakışmayan bir şekilde İçişleri Bakanımıza 'tecavüzün kollayıcısı' diyor. Bu milletvekilinin ahlaksız sözünü görmezden geliyorlar, sonra İçişleri Bakanımızın buna verdiği cevap üzerinden siyaset üretmeye çalışıyorlar. Birisi çıkıp da böyle bir saygısızlık yaptığı zaman İçişleri Bakanımızın verdiği cevabı aynen veririz. İçişleri Bakanımız doğru yapmıştır. Bu terbiyesizliği görmeden verilen cevabı şiddetin kışkırtıcılığı olarak görmek ikinci bir terbiyesizliktir. Burada kınanması gereken o milletvekilidir. Birisi İçişleri bakanımızın kişilik haklarına saldıracak, o kişilik haklarını koruduğu için saldırıyı kışkırtmakla suçlanacak. Böyle bir şey olabilir mi. hepimiz saldırıya tepki gösterelim ama İçişleri Bakanına yapılan saygısızlığı da görelim. Bu ahlaksız bir denklemdir" ifadelerini kullandı.

SOYLU VE ATAY NE DEMİŞLERDİ?

Şırnak'ta İpek Er'e cinsel saldırıda bulunmaktan yargılanan Uzman Çavuş Musa Orhan'a ait olduğu iddia edilen telefon mesajları ile ilgili Milletvekili Barış Atay paylaşımda bulunmuştu. Atay, söz konusu mesajlaşmaları alıntılayarak Soylu'yu etiketledi ve "Sen bir seri tecavüzcüyü korudun, kolladın. Hayatın boyunca her fırsatta yüzüne vurulması, asla unutmaman için uğraşacağız" diye yazdı.

Soylu ise, Atay'ın sözlerine şöyle yanıt verdi: Tecavüzcü PKK yöneticilerinin talimatıyla HDP'den milletvekili olan PKK ve DHKP-C artığı; Benden "tecavüzcü kollayıcı" olmaz da senden tam tecavüzcü olur... Tuma'nın kollayıcısı. Dikkat yakalanma..."