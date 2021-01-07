AK Parti'den ABD olaylarına ilişkin açıklama: Dünyaya verilebilecek en büyük zarardır

ABD'de Trump'ın Washington'daki mitingi sonra destekçileri barikatları aşarak Kongre'ye girdi. Bu olay dünya basınına bomba gibi düşerken, Türkiye'den de açıklamalar art arda geldi. Son olarak AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "Demokratik süreçleri ve kurumları kırılgan hale getirmek, bir topluma ve dünyaya verilebilecek en büyük zarardır" dedi.

Dün ABD Kongresi seçilmiş Başkan Joe Biden'ın başkanlığını tescil etmek için bir araya geldi. Bu sırada seçimlerde hile olduğu iddialarını bugüne kadar taşıyan mevcut Başkan Donald Trump, başkentte bir miting düzenledi ve destekçilerine seslendi.

Trump destekçileri daha sonra polis barikatlarını aşarak ABD Kongresi'ne yürüdü. Kongre binasının içine kadar giren göstericilerle polis arasında çıkan arbedede 4 kişi hayatını kaybetti.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik

ABD'de yaşanan olaylar dünya gündemine bomba gibi düşerken, Türkiye'den de açıklamalar peş peşe geldi. Son olarak AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu. Çelik, "Dünyanın her yerinde olduğu gibi Amerika Birleşik Devletleri'nde de demokratik süreçlerin üstünlüğünü ve hukukun meşruiyetini savunuyoruz" dedi.

Ömer Çelik açıklamalarının devamında şu ifadelere yer verdi:

"Herkes seçim sonuçlarını olgunlukla kabul etmelidir. Kesinleşmiş seçim sonuçlarını ve hukuku tanımayan eylemler meşru değildir.

"ŞİDDETE BAŞVURULMASI HİÇBİR ŞEKİLDE KABUL EDİLEMEZ"

Demokratik süreçleri ve kurumları kırılgan hale getirmek, bir topluma ve dünyaya verilebilecek en büyük zarardır. Şiddete başvurulması hiçbir şekilde kabul edilemez. Herkes halk iradesinin üstünlüğüne ve hukuka riayet etmelidir.

"HERKESİ DEMOKRATİK DEĞERLERE SAYGILI OLMAYA DAVET EDİYORUZ"

ABD'de yaşanan olaylarda seçim sonuçlarını tanımayıp şiddete başvuran protestolar yanlış ve hukuksuzdur. Demokratik süreçlerin üstünlüğüne karşı çıkmak meşru değildir. Şiddet asla bir hak arama yöntemi değildir. Herkesi demokratik değerlere saygılı olmaya davet ediyoruz"

Kaynak: İhlas Haber Ajansı