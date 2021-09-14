AK Parti Sivas milletvekilleri Yılmaz ve Soluk, Şarkışla ilçesini ziyaret etti - Haberler
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AK Parti Sivas milletvekilleri Yılmaz ve Soluk, Şarkışla ilçesini ziyaret etti

AA / Kemal Erdoğmuş - Haberler | Güncel
AK Parti Sivas milletvekilleri Yılmaz ve Soluk, Şarkışla ilçesini ziyaret etti

AK Parti Sivas milletvekilleri İsmet Yılmaz ve Mehmet Habib Soluk, Şarkışla ilçesine ziyarette bulundu.

AK Parti Sivas milletvekilleri İsmet Yılmaz ve Mehmet Habib Soluk, Şarkışla ilçesine ziyarette bulundu.

AK Parti İlçe Teşkilatı'nda partililer ve muhtarlarla bir araya gelen Yılmaz ve Soluk, talepleri dinledi.

Şarkışla ilçesinde eğitimden sağlığa ve ulaşıma kadar güzel yatırımlar yapıldığını belirten Yılmaz, "Bu hizmetleri halkımıza anlatmak parti yöneticilerinin görevidir. Şarkışla ilçesinde hizmetlerin ardı arkası kesilmeyecek, daha iyi hizmetler gelecek. İlçenin en önemli sorunlarının başında içme suyu ve altyapı sorunu geliyordu, bunu herkes biliyor. Bugün bu sorunun çözümü noktasında altyapının bitme noktasında olduğunu, üst yapının da gerek kilit parke gerekse asfaltlama çalışmasının hızla ilerlediğini başkanımızdan öğrendim. Turgay başkanımızı ve ekibini yaptıkları başarılı çalışmalarından dolayı tebrik ediyorum." diye konuştu.

Sivas'ın en büyük ve en gelişmiş ilçelerinin başında Şarkışla'nın geldiğini dile getiren Yılmaz, "Gerek nüfusu gerek yerleşim yeri olarak Sivas'ın en büyük ilçesi Şarkışla." dedi.

Mehmet Habib Soluk da salgın dolayısıyla Şarkışla ziyaretlerini aksattıklarını belirterek, bundan sonra salgın kuralları çerçevesinde daha çok ziyaret yaparak vatandaşların sıkıntılarını dinleyeceklerini ifade etti.

İlçe esnafını da ziyaret eden Yılmaz ve Soluk, Kovid-19 aşısı olmayanlara aşılarını yaptırmalarını tavsiye etti.

Ziyarete, Şarkışla Belediye Başkanı Ahmet Turgay Oğuz, AK Parti İl Başkanı Hakan Aksu, Cemel Belde Belediye Başkanı Gazi Öztürk, Gürçayır Belde Belediye Başkanı Temel Toy, İl Genel Meclis Üyeleri ile il ve ilçe kadın kolları başkanları katıldı.

AK Parti Sivas milletvekilleri Yılmaz ve Soluk, Şarkışla ilçesini ziyaret etti

AK Parti Sivas milletvekilleri Yılmaz ve Soluk, Şarkışla ilçesini ziyaret etti

AK Parti Sivas milletvekilleri Yılmaz ve Soluk, Şarkışla ilçesini ziyaret etti

AK Parti Sivas milletvekilleri Yılmaz ve Soluk, Şarkışla ilçesini ziyaret etti

AA / Kemal Erdoğmuş - Son Dakika Haberleri
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