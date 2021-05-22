AK Parti Sivas Milletvekili Soluk, Zara'da

AK Parti Sivas Milletvekili Mehmet Habib Soluk, incelemelerde bulunmak üzere Zara ilçesine geldi.

AK Parti Sivas Milletvekili Mehmet Habib Soluk, incelemelerde bulunmak üzere Zara ilçesine geldi.

Soluk, ilçe merkezinde yapımı devam eden Kent Meydanı Projesi inşaatında incelemelerde bulunarak, yetkililerden çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Soluk, "İlçe merkezinde başlatılan Zara Kent Meydanı Projesi ile saat kulemizin, süs havuzlarımızın, amfi tiyatro, yeşil alan inşaat çalışmaları devam etmektedir. Çalışmaların yaklaşık bir ay gibi bir sürede tamamen ortaya çıkılması hedefleniyor. Proje ile ilçe merkezimiz, Kızılırmak sahili ile buluşmuş olacak." dedi.

Kent meydanının ilçeye canlılık katacağını ifade eden Soluk, festival, fuar ve sosyal etkinliklerin yapılacağı bir alan olarak da kullanılabileceğini söyledi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / İbrahim Özel