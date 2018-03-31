AK Parti Sivas Milletvekili Soluk, Zara'da
AK Parti Sivas Milletvekili Mehmet Habib Soluk, bir dizi incelemelerde bulunmak üzere Zara ilçesine geldi.
AK Parti Sivas Milletvekili Mehmet Habib Soluk, bir dizi incelemelerde bulunmak üzere Zara ilçesine geldi.
Milletvekili Soluk, ilk olarak babası vefat eden Kaymakam Mehmet Kızılgüneş'i makamında ziyaret ederek taziye dileklerini iletti.
Daha sonra ilçe merkezine gelen Soluk, yapımı devam eden kent meydanı inşaatında incelemelerde bulundu.
Soluk, Karşıyaka Mahallesine geçerek 88 afet konutunun inşa edileceği alanı gezdi.
Buradaki ziyaretin ardından Kümbet köyünde ağaçlandırma çalışmalarını da inceleyen Soluk, Zara Belediyesine gelerek Zara Belediyespor Kulübü U-19 futbolcularıyla bir araya geldi.