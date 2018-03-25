AK Parti Sivas Milletvekili Dursun Suşehri'nde

AK Parti Sivas Milletvekili Selim Dursun, Suşehri ilçesinde partililer ile bir araya geldi.

AK Parti İlçe Başkanlığında, İlçe Başkanı Mustafa Uğurlu ve parti yönetimi tarafından karşılanan Dursun, ilçenin istek ve taleplerini dinledi.

AK Parti'nin Sivas'ın vadi ilçelerinde her zaman başarılı olduğunu belirten Dursun, Cumhur ittifakında da sıkıntı olmayacağını ve bu konuda Suşehri ve vadi ilçelerine güvenlerinin tam olduğunu söyledi.

Suşehri'nin oy çıtasını Cumhur ittifakında da yükselteceğini ifade eden Dursun, şöyle konuştu:

"Tabiki bu oy oranı sadece AK Parti çalışanlarının oyu değil. AK Parti'ye gönül vermiş herkesin oyudur. Bu oy da AK Parti'nin gerek yurt genelinde, gerekse Suşehri'nde yaptığı hizmetlerin karşılığıdır. Halkımız hizmetleri görüyor. Bizler de AK Parti vekilleri olarak eksiklerimizi gidermenin gayretinde oluyoruz."

Zeytin Dalı Harekatıyla ilgili de konuşan Dursun, "Bilindiği üzerine ülkemiz üzerine bazı ülkeler tarafından oyunlar oynanıyor. Bu oyunlar bir bir bitiriliyor. Biz toprağımızdan ve vatanımızdan eksik kalmayacağız. Ama hizmetler konusunda bireysel eksiklikler olabilir. Bu eksiklerde tamamlanacaktır." ifadelerini kullandı.