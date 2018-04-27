AK Parti Sivas İl Başkanı Şahin İstifa Etti

AK Parti Sivas İl Başkanı Ziya Şahin, Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimi'nde milletvekili aday adayı olmak için görevinden istifa etti.

Şahin, parti binasında düzenlediği basın toplantısında, 3 dönemdir Sivas'ta AK Parti İl Başkanlığı görevini yürüttüğünü ve yapılan istişareler sonrasında istifa ederek aday adaylığına başvurduğunu söyledi.

24 Haziran'da Türkiye'yi ve Dünya'yı ilgilendiren büyük bir seçim olduğunu belirterek, "57 gün var. Bu 57 günlük süreç içerisinde geçtiğimiz günlerde aday adaylığı süreci başlatıldı ve pazar gününe kadar da müracatlar yapılacak. 2013 yılından bu tarafa AK Parti Sivas İl Başkanlığı yapmaktayım. Öncelikle bu 5 yıllık süreçte bana verdiğiniz destek için teşkilat mensuplarıma teşekkür ediyorum. Hamd olsun bu 5 yıllık süreci genel merkezimize aday adaylığı sebebiyle yaptığımız istifayla yüz aklığıyla tamamladık. Bizim için herşeyden önemlisi buydu." diye konuştu.

Şahin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın her zaman yanında olduğunu dile getirerek, şunları kaydetti:

"Siyasi hayatımız bizim direklere bayrak asmakla başladı. 30 yıla aşkın süredir siyasetin içerisindeyiz. 3 dönem il başkan yardımcılığı, 5 dönem il başkanlığı üçü AK Parti'de olmak üzere, Sivas'ı bilen, Sivas'ı tanıyan ve Sivas'ın çamurunu çiğnemiş, ayazında üşümüş bir kardeşiniz olarak bugün Türkiye'nin ve Dünya'nın partisi AK Parti'den Sivas milletvekili aday adaylığına müracaat ediyorum.

Bu süreçte sayın Cumhurbaşkanımız dünyayla, 7 düvelle bir mücadele veriyor. O mücadelede şimdiye kadar il başkanı olarak yanındaydım şimdiden sonra da milletvekili aday adayı olarak yanındayım. İnşallah 21 Mayıs'ta da teveccüh gösterirlerse tekrar milletvekili adayı ve milletvekili olarak yanında, arkasında dimdik durmaya devam etmek istiyorum. Rabbim yar ve yardımcımız olsun, Allah utandırmasın, Allah milletimize, ülkemize ve Sivas'ımıza hayırlı hizmetler etmeyi bizlere nasip etsin diyorum."