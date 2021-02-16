AK Parti Siirt Milletvekili Ören gazetecilerle bir araya geldi
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AK Parti Siirt Milletvekili Ören gazetecilerle bir araya geldi

16.02.2021 14:35 | Son Güncelleme: 16.02.2021 14:38
AK Parti Siirt Milletvekili Ören gazetecilerle bir araya geldi

AK Parti Siirt Milletvekili Osman Ören ilde görev yapan basın mensupları ile bir araya geldi.

AK Parti Siirt Milletvekili Osman Ören ilde görev yapan basın mensupları ile bir araya geldi.

Ören, beraberinde AK Parti Siirt İl Başkanı Ekrem Olğaç ile bir kafede düzenlenen toplantıda kentte tarım, sağlık, eğitim ve ulaşım yatırımlarına yönelik bilgi verdi.

Çalışmaların devam ettiği Siirt Eğitim ve Araştırması Hastanesinde 400 olan yatak sayısının 500'e çıkarıldığına işaret eden Ören, Siirt-Kurtalan kara yolunda çalışmaların devam ettiğini, yolun tamamlamasıyla Siirt-Batman arasında daha konforlu ulaşımın sağlanacağını söyledi.

Kentsel dönüşüm çalışmalarına da değinen Ören, ihtiyaç duyulan alanlarda vatandaşların konforlu bir yerleşim alanına kavuşacağını belirtti.

Ören, devlet yatırımlarının salgın döneminde de hız kesmeden devam ettiğini, tüm kurumlarla koordineli çalışarak vatandaşların yaşam kalitesini yükseltmeyi amaçladıklarını aktardı.

Olğaç da ilin sorunlarının çözümü için milletvekili ve diğer kurumlarla istişare halinde olduklarını belirtti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Niyazi Deniz

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