AK Parti Şemdinli ilçe teşkilatı, Ahmet Budak'ı mezarı başında andı - Haberler
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AK Parti Şemdinli ilçe teşkilatı, Ahmet Budak'ı mezarı başında andı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam
AK Parti Şemdinli ilçe teşkilatı, Ahmet Budak'ı mezarı başında andı

Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde 5 yıl önce bayram ziyareti dönüşü oğlunun gözleri önünde PKK'lı teröristler tarafından şehit edilen AK Partili siyasetçi Ahmet Budak, mezarı başında anıldı.

Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde 5 yıl önce bayram ziyareti dönüşü oğlunun gözleri önünde Pkk'lı teröristler tarafından şehit edilen AK Partili siyasetçi Ahmet Budak, mezarı başında anıldı.

Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde 14 Eylül 2016'da bayram sabahı çocuklarının gözleri önünde PKK'lı teröristler tarafından şehit edilen Ahmet Budak, AK Parti Şemdinli teşkilatı tarafından mezarı başında anıldı. Konuyla ilgili açıklama yapan AK Parti Şemdinli İlçe Başkanı Fahri Şakar, "2016 yılında PKK'lar tarafından şehit edilen dava ve yol arkadaşımız Ahmet Budak'ın şehadetinin sene-i devriyesinde mezarını ziyaret ettik. Burada şehidimizin ruhu için dualar okuduk. Mücadelesi her daim yüreğimizde yaşayacaktır" dedi.

Başkan Şakar ve beraberindekiler mezarlıktan sonra Ahmet Budak'ın ailesini ziyaret etti. - HAKKARİ

AK Parti Şemdinli ilçe teşkilatı, Ahmet Budak'ı mezarı başında andı

AK Parti Şemdinli ilçe teşkilatı, Ahmet Budak'ı mezarı başında andı

AK Parti Şemdinli ilçe teşkilatı, Ahmet Budak'ı mezarı başında andı

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Haber: AK Parti Şemdinli ilçe teşkilatı, Ahmet Budak'ı mezarı başında andı - Haberler
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