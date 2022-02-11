AK Parti Seferihisar İlçe Başkanı Ahmet Aydın, gençlerle buluşuyor

SEFERİHİSAR, İZMİR (Bültenler) - Gençleri bir araya getirecek, Seferihisar hakkında fikirlerini paylaşacakları program 11 Şubat 2022 Cuma günü (bugün), İBB Çağan Irmak Kültür Merkezi'nde gerçektirilecek.

"Gençlerin desteğini almanın haklı gururunu yaşıyoruz"

Seferihisar başta olmak üzere Türkiye'nin geleceğine gençlerin yön vereceğinin altını çizen AK Parti Seferihisar İlçe Başkanı Ahmet Aydın; "Türkiye'nin en büyük ailesi olan AK Parti'mizde gönül birliği ve istişare esastır. Seferihisar'da yaşayan genç kardeşlerimiz her geçen gün kartopu gibi büyümeye ve yeni genç kardeşlerimizi aramıza katmaya devam ediyor. AK Parti genç bir partidir ve gençlerimizin partisidir. Bu ilçenin umudu, geleceğimiz olan genç kardeşlerimize güvenimiz tamdır. Gençlerin desteğini almanın haklı gururunu yaşıyoruz. Bu akşam yapılacak programa tüm kardeşlerimizi bekliyoruz" ifadelerini kullandı.

Programda AK Parti Seferihisar İlçe Başkanlığı Ana Kademe, Kadın Kolları, Gençlik Kolları, AK Parti İzmir İl Başkan Yardımcısı, AR-GE ve Eğitim Başkanı İbrahim Derici, Menemen Belediye Başkan Yardımcısı Yusuf Demircioğlu ve AK Parti İzmir İl Gençlik Kollarının Yönetim Kurulu da katılacak.

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