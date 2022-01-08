AK Parti seçmenine küfürler savuran şahsa yurt dışı yasağı - Haberler
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AK Parti seçmenine küfürler savuran şahsa yurt dışı yasağı

AK Parti seçmenine küfürler savuran şahsa yurt dışı yasağı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Kocaeli'nin Dilovası ilçesinde İYİ Parti üyesi olduğunu söyleyen şahıs, sosyal medyadan yaptığı videolu paylaşımında AK Parti seçmenine küfürler etmişti.

DİLOVASI, KOCAELİ (İHA) - Kocaeli'nin Dilovası ilçesinde İYİ Parti üyesi olduğunu söyleyen şahıs, sosyal medyadan yaptığı videolu paylaşımında AK Parti seçmenine küfürler etmişti. Şahıs, adliyede yapılan işlemlerin ardından adli kontrol şartı ve yurt dışı yasağı ile serbest bırakıldı.

Edinilen bilgiye göre, Dilovası ilçesinde yaşayan ve İYİ Parti üyeliği bulunan Erhan Göçmez, sosyal medyadan yaptığı videolu paylaşımında AK Parti seçmenine ağza alınmayacak küfürler etmişti. İYİ Parti Kocaeli İl Başkanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada ise şahsın davranışının kabul edilemez olduğu belirtilerek, Erhan Göçmez'in 3 ay önce partiye üye olduğu ve partide herhangi bir görevinin olmadığı kaydedilmişti. Aynı zamanda açıklamada, Erhan Göçmez'in İYİ Parti ile ilişiğinin kesildiği de ifade edilmişti.

Erhan Göçmez polis ekipleri tarafından Dilovası ilçesinde yakalandı. Yakalanmasının ardından Kocaeli Adliyesine sevk edilen Göçmez, yapılan işlemlerin ardından adli kontrol ve yurt dışı yasağı ile serbest bırakıldı. - KOCAELİ

AK Parti seçmenine küfürler savuran şahsa yurt dışı yasağı

AK Parti seçmenine küfürler savuran şahsa yurt dışı yasağı

AK Parti seçmenine küfürler savuran şahsa yurt dışı yasağı

AK Parti seçmenine küfürler savuran şahsa yurt dışı yasağı

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