AK Parti Sancaktepe 4. Olağan Kongresi - AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ataş

AK Parti Teşkilattan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Ataş, aha Akgül Spor Kompleksi'nde düzenlenen AK Parti Sancaktepe 4. Olağan İlçe Kongresi'nde konuştu. Kongrenin herkes açısından hayırlı olmasını dileyerek, 900'ü aşkın ilçe kongrelerini bugün itibarıyla tamamladıklarını belirtti.

Özellikle katıldıkları kongrelerde AK Parti'nin kuruluşundan bugüne kadar hiç rastlamadıkları bir coşkuyla karşılaştıklarını kaydeden Aktaş, "Bu heyecan verici kongreler 2019'da yapılacak seçimlerin işaret fişeğidir. Diyarbakır'da dünkü mitingimizde 82 bin kişi katıldı. 7500 kişilik salon doluydu. Terör konusunda ise Türkiye'de demokratik yollarla önümüzü kesemeyenlerin farklı yöntemleri deneyerek önümüzü kesme gayretleri oluyor. Başarı gösteremediler. Siyasi ve ekonomik yöntemlerle baskı kurmaya çalışanlar oldu. Hiçbirisinden sonuç alamadılar." dedi.

Ataş, terör örgütlerinin 15 Temmuz hain darbe girişimiyle AK Parti'nin önünü, sesini kesmeye çalıştıklarını kaydederek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bu ülkenin kalkınmasının önünü kesmeye çalıştılar. Cumhurbaşkanımızla beraber arkasında adam gibi duran teşkilat yapısıyla o hain darbe girişimine müsaade etmedik. Afrin'deki hain terör örgütleri Türkiye'yi işgal edecekti eğer darbe başarılı olsaydı. Tüm olumsuzluklara rağmen bugüne kadar ne kadar müsaade etmediysek bugünden sonra da etmeyeceğiz. Milletimiz de buna müsaade etmeyecek. Liderimizin arkasında güçlü teşkilatımızla duracağız. AK Parti bugüne kadar bağımsızlıkla ilgili mücadele konusunda nasıl tarih yazdıysa 2019 seçimlerinde de yeniden tarih yazacağız. Bizler teşkilat olarak her alanda duruşumuzu sergileyip onurlu bir mücadele vererek liderimizin arkasında dimdik durabilirsek başarılı oluruz. Allah'ın dışında hiçbir güç bizi alt edemez. Birliğimizi beraberliğimizi devam ettirmemiz gerekiyor. Eğer bunu muhafaza edebilirsek gelecek her zaman bu ülkenin ve milletin olacaktır. Yaptıklarını tüm hizmetlerden dolayı ilçe başkanlarına teşekkür ediyorum."