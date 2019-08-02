AK Parti Samsun Teşkilatı kurucu teşkilatla bir araya geldi

AK Parti Samsun İl Teşkilatının kurucu il yönetim kurulu üyeleri, İl Başkanı Ersan Aksu'nun davetiyle bir araya geldi.

AK Parti Samsun İl Başkanlığı, 2001 yılında partinin Samsun kurucu il yönetimi olarak görev yapan AK Parti siyasetinin ilklerini ağırladı. İl Başkanı Ersan Aksu başkanlığında parti teşkilatında gerçekleştirilen toplantıda birlik ve beraberlik mesajları verildi.

"AK Parti milletin umudu olmuştur"

Toplantıda açıklamalarda bulunan Aksu, 14 Ağustos 2001'de Genel Başkanları ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kurucu başkanlığında kurulan AK Parti'nin milletin umudu olarak siyaset sahnesinde yerini aldığını belirterek, "Bu ateşi Samsun'da sizler yaktınız. Sizler o dönem belki de birçok kişinin cesaret dahi edemediği bir yaklaşım göstererek ak yarınların mimarı oldunuz. AK kadroların sahaya çıkışına vesile oldunuz. Nitekim, Genel Başkanımızın liderliğinde o ilk günden bugüne ak kadrolar olarak çok önemli projeleri hayata geçirildi. Sizler, milletimizin refahı ve huzuru için ilk günden itibaren var gücünüzle çalıştınız. Sizlerden sonra gelen ak kadrolar da aynı şekilde milletin sesi olarak Türkiye'ye hizmet ettiler. Türkiye'yi şaha kaldıran hamleleri bir bir hayata geçiren partimiz, milletimizle birlikte büyük hedeflere koştu ve koşmaya devam ediyor. Bu anlamda o ilk ruhu Samsun'da yaşayan sizleri ağırlamanın mutluluğunu yaşıyoruz" dedi.

"Samsun'un gelişimi için hepimize büyük sorumluluklar düşüyor"

Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir ise bu tür toplantıların devam etmesinden ve kurucu yönetim kurulu üyelerinin tecrübelerinden istifade edilmesi gerektiğinden yana olduğunu ifade ederek, "Samsun'un gelişimi için hepimize büyük sorumluluklar düşüyor. Görüyorum ki hepimiz bunun farkındayız. Bu anlamda hepinizi ayrı ayrı kutluyor ve teşekkür ediyorum. Umuyorum bu tür toplantıları tekrarlayarak Samsun için fayda doğuracak birçok konuda fikir alışverişinde bulunabiliriz" diye konuştu.

Demir'in konuşmasının ardından kurucu il yönetim kurulu üyeleri söz alarak bir araya gelmekten duydukları memnuniyeti ifade etti ve kendi dönemleri ile ilgili çeşitli bilgiler paylaştılar. Toplantı, Türkiye siyaseti üzerine yapılan değerlendirmelerle sona erdi. İl Başkanlığı Toplantı Salonunda gerçekleşen toplantıya ayrıca, eski milletvekili Mehmet Kurt, eski İl Başkanı Ali Akyüz, Kurucu Kadın Kolları Başkanı Çakır Öztürk, Kurucu Gençlik Kolları Başkanı Recep Kemal Certel, kurucu il yönetim kurulu üyeleri, mevcut yönetim kurulu üyeleri, kadın ve gençlik kolları başkanları katıldı. - SAMSUN

Kaynak: İHA