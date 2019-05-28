AK Parti Samsun Milletvekili Köktaş'tan iftar

AK Parti Samsun Milletvekili Fuat Köktaş, Irmaksırtı Mahallesi'nde bulunan babaevinde iftar verdi.

Köktaş, iftar sonrası yaptığı konuşmada, tüm katılımcılara teşekkür etti.

İftara, Vali Osman Kaymak, Samsun Adalet Komisyonu Başkanı Kemal Alver, Çarşamba Kaymakamı Doç. Dr. Şükrü Yıldırım, Çarşamba Belediye Başkanı Halit Doğan, Terme Belediye Başkanı Ali Kılıç, Salıpazarı Belediye Başkanı Halil Akgül, Ayvacık Belediye Başkanı Halil Kalaycı, Tekkeköy Belediye Başkanı Hasan Togar, Çarşamba İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Mustafa Kemal Çelik, Çarşamba İlçe Emniyet Müdürü Turgay Begen, AK Parti Samsun İl Başkanı Ersan Aksu, AK Parti Çarşamba İlçe Başkanı Taner Özden, AK Parti Salıpazarı İlçe Başkanı İsmail Yaman, kamu kurum müdürleri, daire amirleri, oda başkanları, mahalle muhtarları ve çok sayıda davetli katıldı.

Kaynak: AA