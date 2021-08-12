AK Parti Samsun Milletvekili Kırcalı Havza'da ziyaretlerde bulundu

AK Parti Samsun Milletvekili Orhan Kırcalı, Havza'da bir dizi ziyaret gerçekleştirdi.

AK Parti Samsun Milletvekili Orhan Kırcalı, Havza'da bir dizi ziyaret gerçekleştirdi.

Kırcalı, Havza Öğretmenevi'nde, Belediye Başkanı Sebahattin Özdemir, AK İlçe Başkanı Kadir Kayan, Yönetim Kurulu üyeleri, kadın ve gençlik kolları üyeleri, Belediye Meclisi üyeleriyle bir araya geldi.

Havza Buğday Pazarı Derneği Başkanı Sencer Gedik'in de yer aldığı ziyarette Kırcalı, Havza'nın tarımsal anlamda bölgede söz sahibi bir ilçe olduğunu ifade ederek, "Üreten ve ülkemize hizmet eden çiftçimizin her zaman yanındayız. Çiftçilerimizden gelen talepleri ilgili mercilere ulaştırmak bizlerin asli görevi." dedi.

AK Parti Kadın Kolları Mahalle Başkanları Toplantısı'na katılan Kırcalı, daha sonra Havza Belediyesi, Havza Milli Eğitim Müdürlüğü ve Havza Gençlik ve Spor Müdürlüğü tarafından açılan yaz spor okullarını ziyaret ederek kurslara devam eden çocuklar, gençler ve aileleri ile sohbet etti.

Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Cafer Uzun'dan kurslar hakkında bilgi alan Kırcalı, spor etkinliklerine katılarak ok attı ve basketbol oynadı

Kırcalı ve beraberindekiler Havza programı kapsamında kırsal mahalleleri de ziyaret ettiler.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Özgür Uyaroğlu