AK Parti Samsun İl Başkanı Karaduman Açıklaması

AK Parti Samsun İl Başkanı Hakan Karaduman, "Yaptığımız ve yapacağımız kongreler ile Yenikapı ruhunu, Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı harekatları ile yaşamakta olduğumuz birlik beraberlik iklimini yönetimlere yansıtmak temel hedefimizdir." dedi.

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın takdiri ile 18 Ocak itibarıyla AK Parti Samsun İl Başkanlığı görevine atanan Karaduman, parti binasında basın toplantısı düzenledi.

Karaduman, AK Parti'nin kongre sürecinde olduğunu, kongrelerin teşkilatın yenilenerek coşkusunun artırılmasına vesile olduğunu belirtti.

Birliktelik vurgusu yapan Karaduman, şunları kaydetti:

"Yaptığımız ve yapacağımız kongreler ile Yenikapı ruhunu, Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı harekatları ile yaşamakta olduğumuz birlik beraberlik iklimini yönetimlere yansıtmak temel hedefimizdir. Allah'ın izni ile bu ruh ve birlik ikliminden feyzalarak, çok daha büyük bir güç ve hızla 2019, 2023, 2053 ve 2071 hedeflerine emin adımlarla yürüyeceğiz."

Karaduman, kongrelerle amaçlarının ortak paydayı yakalamak ve süreci huzur ve kardeşlik hukuku içinde başarıyla tamamlamak olduğunu belirtti.

Samsun'da kongre sürecinin 5 ilçede tamamlandığını kalan 12 ilçede de en kısa zamanda kongrelerin gerçekleştirileceğini dile getiren Karaduman, ilçe kongrelerinin ardından Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla il kongresini yapıp kongre sürecini tamamlayacaklarını aktardı.

Karaduman, Samsun teşkilatı olarak partinin kuruluşundan bugüne kadar partiyi benimsemiş, sevmiş ve emek vermiş, yolu bu kapıdan geçmiş herkesi tekrar kazanmak istediklerini ifade ederek, küskünlükleri, dargınlıkları bitirerek hiç kimseyi kaybetmek istemediklerini belirtti.

Bir gazetecinin yerel seçimlerde hedeflerini sorması üzerine Karaduman, hedeflerinin yüzde 100 yapıp tüm, ilçeleri almak olduğunu söyledi.