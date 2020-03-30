AK Parti Sakarya Milletvekili Kenan Sofuoğlu, 3 aylık maaşını TBMM'ye bağışladı
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AK Parti Sakarya Milletvekili Kenan Sofuoğlu, 3 aylık maaşını TBMM'ye bağışladı

Son dönemlerde tepki çeken hareketleri ile gündeme gelen AK Parti Sakarya Milletvekili Kenan Sofuoğlu, koronavirüs ile mücadele kapsamında 3 aylık maaşını TBMM'ye bağışladı.

30.03.2020 14:54 | Son Güncelleme: 30.03.2020 15:42
AK Parti Sakarya Milletvekili Kenan Sofuoğlu, 3 aylık maaşını TBMM'ye bağışladı

AK Parti Sakarya Milletvekili Kenan Sofuoğlu, dünyayı etkisi altına alarak binlerce kişinin ölümüne sebep olan koronavirüs salgını ile mücadele kapsamında 3 aylık maaşını TBMM'ye bağışladığını duyurdu.

SOSYAL MEDYADAN DUYURDU

Sofuoğlu, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda "Her zorlu süreçte olduğu gibi bugünlerde de en büyük yük devletimizindir. 3 aylık maaşımı TBMM'ye ve bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da alacağım tüm maaşlarımı ihtiyaç sahiplerine dağıtmaya devam edeceğim inşallah" ifadelerini kullandı.

AK Parti Sakarya Milletvekili Kenan Sofuoğlu, 3 aylık maaşını TBMM'ye bağışladı

BİR DE İTİRAFTA BULUNDU

Sofuoğlu ayrıca, vekillik dönemiyle ilgili de açıklamalarda bulunarak "Sadece bir aylık tecrübem olsaydı Cumhurbaşkanımıza, 'Efendim onur verdiniz ama benim yapabileceğim bir görev değil' derdim" dedi.

AK Parti Sakarya Milletvekili Kenan Sofuoğlu, 3 aylık maaşını TBMM'ye bağışladı

Haberin Videosu:

Kenan Sofuoğlu, 3 aylık maaşını TBMM'ye bağışladı

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