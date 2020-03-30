AK Parti Sakarya Milletvekili Kenan Sofuoğlu, 3 aylık maaşını TBMM'ye bağışladı Son dönemlerde tepki çeken hareketleri ile gündeme gelen AK Parti Sakarya Milletvekili Kenan Sofuoğlu, koronavirüs ile mücadele kapsamında 3 aylık maaşını TBMM'ye bağışladı.

AK Parti Sakarya Milletvekili Kenan Sofuoğlu, dünyayı etkisi altına alarak binlerce kişinin ölümüne sebep olan koronavirüs salgını ile mücadele kapsamında 3 aylık maaşını TBMM'ye bağışladığını duyurdu.

SOSYAL MEDYADAN DUYURDU

Sofuoğlu, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda "Her zorlu süreçte olduğu gibi bugünlerde de en büyük yük devletimizindir. 3 aylık maaşımı TBMM'ye ve bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da alacağım tüm maaşlarımı ihtiyaç sahiplerine dağıtmaya devam edeceğim inşallah" ifadelerini kullandı.

BİR DE İTİRAFTA BULUNDU

Sofuoğlu ayrıca, vekillik dönemiyle ilgili de açıklamalarda bulunarak "Sadece bir aylık tecrübem olsaydı Cumhurbaşkanımıza, 'Efendim onur verdiniz ama benim yapabileceğim bir görev değil' derdim" dedi.