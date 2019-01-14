AK Parti Sakarya Kocaali Belediye Başkan Adayı Ahmet Acar Kimdir?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 31 Mart 2019 Yerel Seçimleri'nde yarışacak belediye başkan adaylarını açıkladı. Adalet ve Kalkınma Partisi'nin Sakarya Kocaali Belediye Başkan Adayı Ahmet Acar oldu. Peki, Ahmet Acar kimdir? İşte Sakarya Kocaali Belediye Başkan Adayı Ahmet Acar hakkındaki her şey...

AHMET ACAR KİMDİR?

1970 yılında Sakarya'da dünyaya gelen Ahmet Acar, ilk, orta ve lise eğitimini Sakarya'da, üniversite eğitimini ise Hacettepe Üniversitesi Sağlık İdaresi Bölümü'nde tamamladı. Memuriyete SSK Genel Müdürlüğü'nde başlayan Ahmet Acar, Sağlık Bakanlığı İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı'nda uzman ve Gümüşhane Kültür Turizm İl Müdür Yardımcılığı görevlerinde yer aldı.

Diğer yandan 1996 yılından 2008 yılı sonuna kadar TBMM'de Milletvekili Danışmanlığı yapan Acar, evli ve dört çocuk babasıdır. Acar, 2009 yılı yerel seçimlerinin ardından 2014 yılı yerel seçimlerinde Kocaali Belediye Başkanlığı ve Sakarya Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyeliği'ne seçilmiştir.