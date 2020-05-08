AK Parti Sakarya İl Başkanı Yunus Tever, Ferizli'yi ziyaret etti

Ferizli Belediye Başkanı İsmail Gündoğdu, AK Parti Sakarya İl Başkanı Yunus Tever'i makamında konuk etti.

AK Parti Ferizli İlçe Başkanı Muhsin Zurnacı ile birlikte Belediye Başkanı İsmail Gündoğdu'yu ziyaret eden İl Başkanı Yunus Tever, ilçede sürdürülen çalışmalar hakkında bilgi aldı. İl Başkanı Yunus Tever, yeni tip koronavirüs Kovid-19 ile mücadelede gösterdikleri gayret ve hizmet için Başkan Gündoğdu'ya teşekkür etti.

Projeler değerlendirildi

Samimi bir ortamda gerçekleşen ziyarette konuşan Ferizli Belediye Başkanı İsmail Gündoğdu, "İl Başkanımızı belediyemizde ağırlamaktan büyük mutluluk duyduk. Bu vesile ile ilçemizde sürdürdüğümüz çalışmalarımızı ve ilçemize değer katacak projelerimizi değerlendirme fırsatı bulduk. Nazik ziyaretleri için Sayın Yunus Tever'e teşekkür ediyorum" dedi.

Teşekkür etti

İl Başkanı Yunus Tever ise, "Belediye Başkanımız Sayın İsmail Gündoğdu ile Ferizli'miz için projelendirilen çalışmaları ve güncel konuları değerlendirdik. Salgınla mücadele başta olmak üzere ilçede sürdürülen çalışmalar hakkında bilgiler alarak yeni proje ve yatırımları yerinde inceledik. Koronavirüs'le mücadelede gösterdikleri gayret ve hizmet için Sayın Başkan ve ekibine teşekkür ediyorum. Ferizli daha güzel hedeflere hazır inşallah" ifadelerini kullandı.

Ziyaret sırasında belediye başkan yardımcısı Hakan Demirbaş ile meclis üyeleri de hazır bulundu.

Kaynak: Bültenler