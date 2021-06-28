AK Parti Rize Milletvekili Osman Aşkın Bak, Su Sporları Merkezini inceledi
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AK Parti Rize Milletvekili Osman Aşkın Bak, Su Sporları Merkezini inceledi

AK Parti Rize Milletvekili Osman Aşkın Bak, Su Sporları Merkezini inceledi
Anadolu Ajansı / Ramazan Yıldırım - Haberler | Güncel

AK Parti Rize Milletvekili Osman Aşkın Bak, yapımı tamamlanan Gündoğdu Su Sporları Merkezi ve Amatör Spor Kompleksini inceledi.

AK Parti Rize Milletvekili Osman Aşkın Bak, yapımı tamamlanan Gündoğdu Su Sporları Merkezi ve Amatör Spor Kompleksini inceledi.

Bak, Gençlik ve Spor İl Müdürü Gürhan Yıldız ile spor kompleksini gezerek malzemeleri inceledi.

Bak, incelemelerinin ardından Rize'nin, Gündoğdu Su Sporları Merkezi ve Amatör Spor Kompleksi ile önemli bir tesise kavuştuğunu söyledi.

Projenin yaklaşık 5,5 milyon liraya mal olduğunu belirten Bak, Gençlik ve Spor Bakanlığı yaptığı dönemde temeli atılan tesisin bittiğini görmenin kendisini ayrıca mutlu ettiğini kaydetti.

Tesisin 2 bin 300 metrekarelik alan içerisinde hizmet vereceğini aktaran Bak, "Hedefimiz Rize'den olimpiyatlarda ülkemizi temsil edecek sporcular yetiştirmek. Bu gaye ile gençlerimizin geleceğine ışık olmak için çaba sarf ediyoruz. Rize'mize hayırlı uğurlu olsun." dedi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ramazan Yıldırım

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