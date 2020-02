AK Parti Rize Milletvekili Avcı, gazetecilerle bir araya geldi

17.02.2020 12:28 | Son Güncelleme: 17.02.2020 12:44

AK Parti Rize Milletvekili Muhammed Avcı, Türkiye'nin en büyük projeleri arasındaki 3 mega projenin Rize'ye kazandırıldığını söyledi.

Avcı, Ziraat Çay Bahçesi'nde düzenlediği basın toplantısında, projeleri arasında yer alan üç büyük projeden birinin Rize-Artvin Havalimanı olduğunu belirterek, "Rize-Artvin Havalimanı'nın yıl sonuna kadar tamamlanması için azami gayret gösteriyoruz. Rize'nin en önemli beklentileri arasında Lojistik Merkez ve Şehir Hastanesi vardı. Her iki projemiz de bu yılın yatırım programına alındı." dedi.

Özellikle şehir hastanesiyle ilgili son bir yıl içinde önemli mesafeler aldıklarını ifade eden Avcı, şöyle konuştu:

"Lojistik merkez de en hayati konularımızdan birisidir. Bizzat Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın kendi vizyonuyla bu projenin Rize'ye kazandırılması talebi olmuştur. Projeyle ilgili ÇED sorunu çözüldü. Bu yıl içinde de inşallah çalışmalara başlanacak. Önce yap-işlet-devret kapsamında planlamamızı yaptık. Talep gelmezse yatırım programı kapsamında ihalesi yıl içinde yapılacak."

Avcı, Rize'de dolgu sahasında bulunan binalarda kentsel dönüşüm konusunda bir zaruret bulunduğunu kaydederek, şöyle devam etti:

"Özellikle belediye bloklarını da kapsayan dönüşümün hayata geçmesi gerekiyor. Dolgu sahasındaki binaların yıkılma ihtimalinin bulunduğu yıllardır söyleniyor ve bu konuda raporlar mevcut. Projeyle ilgili her şey hazır ve sonuca çok yakınız. Burada en çok düşündüğümüz şey vatandaşımızın memnuniyetidir. Şu an esnafımızla görüşüyoruz. Esnafımızın bize ilettiği bazı talepler var, o talepleri de karşılayabilirsek en az sorunla bu projeyi de hayata geçireceğiz. Bunu başarabilirsek daha sonra yapacağımız dönüşümler için de ciddi bir emsal teşkil etmiş olacak. İnce eleyip sık dokuyoruz. Vatandaşlarımızla el ele vererek birlikte bu dönüşümü gerçekleştirmek istiyoruz. Şu an için tarih veremiyoruz ama en yakın zamanda projeye başlamak istiyoruz."

Avcı, Hemşin ilçesindeki kentsel dönüşüm çalışmasında sona gelindiğini, artık Rize'nin turizmini pazarlayacak en önemli fotoğrafın Hemşin fotoğrafı olacağını sözlerine ekledi.

Toplantıya, AK Parti Rize İl Başkanı İshak Alim ve Başkan Yardımcısı Abdullah Oğuz Hut da katıldı.

Kaynak: AA