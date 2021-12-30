AK Parti Osmaniye Milletvekili Durmuşoğlu, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı - Haberler
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AK Parti Osmaniye Milletvekili Durmuşoğlu, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

AK Parti Osmaniye Milletvekili Durmuşoğlu, AA'nın
AA / Muzaffer Çağlıyaner - Haberler | Güncel

AK Parti Osmaniye Milletvekili Mücahit Durmuşoğlu, Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasında tercih yaptı.

OSMANİYE (AA) - AK Parti Osmaniye Milletvekili Mücahit Durmuşoğlu, Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasında tercih yaptı.

Durmuşoğlu, AA foto muhabirleri ile muhabirlerinin yurt içi ve dışında çektiği kareleri inceledi.

Durmuşoğlu, yaşam kategorisinde İsa Terli'nin "İstanbul ve hilal", haber kategorisinde Mahmut Serdar Alakuş'un "Ciğerlerimiz yandı", spor kategorisinde ise Ali Atmaca'nın "Şampiyon Mete Gazoz" isimli fotoğrafını oyladı.

Fotoğrafları çok başarılı bulduğunu belirten Durmuşoğlu, AA çalışanlarına başarılar diledi.

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AA / Muzaffer Çağlıyaner - Son Dakika Haberleri

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