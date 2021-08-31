AK Parti Ordu İl Başkanı Tomakin'in vefat eden eşi Gülşen Tomakin son yolculuğuna uğurlandı
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AK Parti Ordu İl Başkanı Tomakin'in vefat eden eşi Gülşen Tomakin son yolculuğuna uğurlandı

AK Parti Ordu İl Başkanı Tomakin'in vefat eden eşi Gülşen Tomakin son yolculuğuna uğurlandı
Anadolu Ajansı / Eyüp Elevli - Haberler | Güncel

AK Parti Ordu İl Başkanı Halit Tomakin'in, kanser nedeniyle hayatını kaybeden eşi Gülşen Tomakin'in cenazesi toprağa verildi.

AK Parti Ordu İl Başkanı Halit Tomakin'in, kanser nedeniyle hayatını kaybeden eşi Gülşen Tomakin'in cenazesi toprağa verildi.

Gülşen Tomakin için Altınordu ilçesindeki Ulu Cami'de öğle vakti cenaze töreni düzenlendi.

Halit Tomakin, burada törene katılanların taziyelerini kabul etti.

Tomakin'in cenazesi, İl Müftüsü İsmail Çiçek'in kıldırdığı namazın ardından Günören Mahallesi'ndeki aile kabristanlığına defnedildi.

Cenaze törenine, Tomakin'in yakınlarının yanı sıra Vali Tuncay Sonel, Dışişleri Bakan Yardımcısı Yavuz Selim Kıran, AK Parti Ordu Milletvekilleri Ergün Taşcı, Metin Gündoğdu ve Şenel Yediyıldız, Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler, bazı kaymakamlar ve ilçe belediye başkanları, MHP İl Başkanı Naci Şanlıtürk, daire müdürleri, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri ile vatandaşlar katıldı.

AK Parti İl Başkanı Halit Tomakin'in bir süredir kanser tedavisi gören eşi Gülşen Tomakin, dün Ordu Eğitim ve Araştırma Hastanesinde yaşamını yitirmişti.

AK Parti Ordu İl Başkanı Tomakin'in vefat eden eşi Gülşen Tomakin son yolculuğuna uğurlandı
AK Parti Ordu İl Başkanı Tomakin'in vefat eden eşi Gülşen Tomakin son yolculuğuna uğurlandı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Eyüp Elevli

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AK Parti Ordu İl Başkanı Tomakin'in vefat eden eşi Gülşen Tomakin son yolculuğuna uğurlandı - Haberler
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