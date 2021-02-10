AK Parti Odunpazarı İlçe Başkanı Acar'dan, Odunpazarı Belediye Başkanı Kurt'a eleştiri

AK Parti Odunpazarı İlçe Başkanı Ali Acar, Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt'u, eski muhtarı darbettiği için açılan davada tazminat ödemeye mahkum edilen özel kalem müdürünü görevden almadığı gerekçesiyle eleştirdi.

Acar, yaptığı yazılı açıklamada, davanın konusunun, kadına yönelik şiddet olayı olduğunu belirtti.

Belediye Başkanı Kurt'a tepki gösteren Acar, şunları kaydetti:

"Göstermelik olarak dağıtılan İstanbul Sözleşmeleri ile sözde kadına yönelik şiddete tepki çekmeye çalıştığını savunan Kazım Kurt, eğer bu sözlerinde samimiyse, bir kadını darbettiği yargı huzurunda da tescillenen özel kalem müdürünün işine son vermesi gerekmektedir. Kadına şiddet suçu, göstermelik bazı belgelerin dağıtımı ile değil, bu suçu işleyen kişileri barındırmayarak çözülebilir. Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt'un konuyla ilgili gerekli hassasiyeti gösterebilmesini temenni ediyorum."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Selçuk Kızıldağ