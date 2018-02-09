AK Parti Nizip İlçe Başkanının Babası Toprağa Verildi
AK Parti Nizip ilçe başkanı Fatih Uzunaslan’ın babası son yolculuğuna uğurlandı.
AK Parti Nizip ilçe başkanı Fatih Uzunaslan'ın babası son yolculuğuna uğurlandı.
İki dönemdir Nizip'te AK Parti İlçe başkanlığı görevini yürüten Uzunaslanın babası emekli imam Ali Uzunaslan uzun süredir tedavi gördüğü Nizip Devlet Hastanesinde dün gece hayatını kaybetti. Bugün öğle namazına müteakip Nizip Mezarlık Camisinde defin edilen Ali Uzunaslanın cenazesine Nizip Kaymakamı Kemal Şahin, AK Parti İl Başkanı Eyüp Özkeçeci, Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, Nizip Belediye Başkanı Hacı Fevzi Akdoğan, Gaziantep eski Milletvekili Mehmet Sarı, Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkan Yardımcısı Osman Toprak, Nizip İlçe Emniyet Müdürü Mustafa Yaman, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Resul Çot ve çok sayıda daire amiri katıldı.
Cenaze namazını Merhum Ali Uzunaslanın vasiyeti üzerine Oğlu Mehmet Uzunaslan kıldırdı. Kılınan cenaze namazının ardından Uzunaslan Nizip Asri Mezarlığında son yolculuğuna uğurlandı. - GAZİANTEP