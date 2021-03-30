AK Parti Nevşehir Milletvekili Açıkgöz'ün babası hayatını kaybetti
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

AK Parti Nevşehir Milletvekili Açıkgöz'ün babası hayatını kaybetti

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika
AK Parti Nevşehir Milletvekili Açıkgöz'ün babası hayatını kaybetti

TBMM Divan Katip Üyesi AK Parti Nevşehir milletvekili Mustafa Açıkgöz'ün babası Vehbi Açıkgöz tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Son Dakika: Sağlık Bakanı Koca, tartışılan AK Parti kongreleriyle ilgili konuştu: O görüntülerden ayrıcalık hikayesi çıkarılmamalı
Son Dakika: Sağlık Bakanı Koca, tartışılan AK Parti kongreleriyle ilgili konuştu: O görüntülerden ayrıcalık hikayesi çıkarılmamalı

TBMM Divan Katip Üyesi AK Parti Nevşehir milletvekili Mustafa Açıkgöz'ün babası Vehbi Açıkgöz tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

TBMM Divan Katip Üyesi AK Parti Nevşehir milletvekili Mustafa Açıkgöz'ün babası Vehbi Açıkgöz(75) tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Vehbi Açıkgöz'ün cenazesi ikindi namazına müteakip Çardak köyü Merkez Camiinde kılınan cenazen namazının ardından toprağa verildi.

AK Parti Nevşehir milletvekili Mustafa Açıkgöz'ün babası Vehbi Açıkgöz'ün cenaze namazına AK Parti Genel Sekteri Fatih Şahin, AK Parti Nevşehir milletvekili Yücel Menekşe, AK Parti İl Başkanı Ali Kemikkıran, Nevşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Savran, ilçe ve belde belediye başkanlarının yanı sıra içe başkanları ve vatandaşlar katıldı. - NEVŞEHİR

AK Parti Nevşehir Milletvekili Açıkgöz'ün babası hayatını kaybetti
AK Parti Nevşehir Milletvekili Açıkgöz'ün babası hayatını kaybetti
AK Parti Nevşehir Milletvekili Açıkgöz'ün babası hayatını kaybetti

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hamza Dağ Mustafa Şentop Ali İhsan Yavuz Mevlüt Çavuşoğlu Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Acun Ilıcalı Merve Dizdar Birkan Sokullu Farah Zeynep Abdullah
Spor Cenk Tosun Erol Bulut Mesut Bakkal Okay Yokuşlu Hakan Çalhanoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Kokain Ramazan
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: AK Parti Nevşehir Milletvekili Açıkgöz'ün babası hayatını kaybetti - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 30.3.2021 17:48:47. #1.14#
title