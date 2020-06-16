AK Parti Muş İl Başkanı Yaktı Bulanık'ta
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AK Parti Muş İl Başkanı Yaktı Bulanık'ta

AK Parti Muş İl Başkanı Rahmetullah Yaktı, ülkemizde son bir haftada vaka sayılarında artış olduğunu belirterek, sosyal mesafe konusunda uyarıda bulundu.

AK Parti Muş İl Başkanı Yaktı Bulanık'ta
16.06.2020 18:56 | Son Güncelleme: 16.06.2020 19:00

AK Parti Muş İl Başkanı Rahmetullah Yaktı, ülkemizde son bir haftada vaka sayılarında artış olduğunu belirterek, sosyal mesafe konusunda uyarıda bulundu.

AK Parti Bulanık İlçe Başkanı Ali Bulut, belde belediye başkanları ve partililer tarafından karşılanan AK Parti Muş İl Başkanı Rahmetullah Yatkı ve beraberindekiler, AK Parti binasına geçerek yeni ilçe teşkilatı ile tanışarak muhtarların sıkıntılarını dinledi. AK Parti Bulanık İlçe Başkanı Resul Bulut'un yaptığını konuşmanın ardından kürsüye çıkan

Rahmetullah Yaktı, AK Parti olarak her zaman halkın yanında ve hizmetinde olduklarını söyledi. Yaktı, "Dünyanın birçok yerine koruna virüsü geldi. Dünya ülkeleri içerisinde en hazırlıklı ülke olduk. Korona virüsünden ölen vatandaşlarımıza Allah rahmet eylesin ve ailelerine başsağlığı diliyorum. Ülkemizde son bir haftada vaka sayıları artmaktadır. Biz de gerekli tedbirleri alalım, sosyal mesafeye dikkat edelim. Ülkemiz sağlık açısından en gözde ülkeler arasında yer almaktadır. 2002 yılından bu yana Cumhurbaşkanımızın da belirttiği gibi sağlık alanında da büyük hamleler yaptık. Şehir hastaneleri kurduk. Cumhurbaşkanımızın en büyük hayaliydi, o da gerçekleştirildi. Eğitim alanında çok güzel işler yaptık. İstikrarlı ve sağlıklı bir hükümet ve sağlıklı bir lider olduğu zaman Türkiye her zaman gelişmeye müsaittir ve daha da gelişiyor. Her zaman Bulanık ilçesine gelip gidiyoruz. Bulanık'a hizmetin en iyisinin gelmesi için çalışıyoruz. Geçmiş dönemlere göre Bulanık'taki devasa bir değişimi gördünüz. Boş durmayacağız, mahallelerimize ve köylerimize hizmeti götürmeyi kendimize borç biliyoruz. AK Parti çok güzel hizmetlerde bulundu. Cumhurbaşkanımız Recep Tayip Erdoğan, Türkiye'de bir değişim oluşturdu. 17 yıldır çok güzel hizmetlerde bulundu. Eğitim, ulaştırma ve ekonomide çok büyük adımlar atıldı. Sağlık alanında çok güzel hizmetler meydana geldi" diye konuştu.

Esnafı da ziyaret eden AK Parti heyeti, daha sonra Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Mehmet İlidi'yi de belediyede ziyaret ederek bir süre görüştü. - MUŞ

Kaynak: İHA

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