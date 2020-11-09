AK Parti Muğla Milletvekili Gökcan'ın Kovid-19 testi pozitif çıktı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

AK Parti Muğla Milletvekili Gökcan'ın Kovid-19 testi pozitif çıktı

09.11.2020 21:23 | Son Güncelleme: 09.11.2020 21:26
AK Parti Muğla Milletvekili Gökcan'ın Kovid-19 testi pozitif çıktı

AK Parti Muğla Milletvekili Yelda Erol Gökcan, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif çıktığını bildirdi.

AK Parti Muğla Milletvekili Yelda Erol Gökcan, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif çıktığını bildirdi.

Gökcan, sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımda, kontrol amaçlı yaptırdığı Kovid-19 testinin pozitif çıktığını belirtti.

Hastanede ve genel durumunun iyi olduğunu kaydeden Gökcan, "Sevgili hemşehrilerim yapılan Kovid-19 test sonucum pozitif çıktı. Şu an hastanedeyim, genel sağlık durumum gayet iyi. Bir süre izole olacağım. Dualarınızı bekliyorum. Lütfen maske, mesafe ve hijyen kurallarına uyalım." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sabri Kesen

İlgili Haberler

AK Parti Sakarya Milletvekili Atabek'in Kovid-19 testi pozitif çıktı
AK Parti Sakarya Milletvekili Atabek'in Kovid-19 testi pozitif çıktı
AK Parti Erzincan Milletvekili Çakır'ın Covid-19 testi pozitif çıktı
AK Parti Erzincan Milletvekili Çakır'ın Covid-19 testi pozitif çıktı
Kahramanmaraş Valisi Coşkun'un Kovid-19 testi pozitif çıktı
Kahramanmaraş Valisi Coşkun'un Kovid-19 testi pozitif çıktı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Gündem Joe Biden Donald Trump Mesut Yılmaz Berat Albayrak Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Emrah Özge Özder Türkan Şoray Burak Özçivit
Spor Tisserand Erol Bulut Eddie Newton Abdullah Avcı Malcolm Thomas
Daha Fazla İstifa Ak Parti Instagram Galatasaray
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: AK Parti Muğla Milletvekili Gökcan'ın Kovid-19 testi pozitif çıktı - Muğla
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 9.11.2020 21:28:23. #1.14#
title