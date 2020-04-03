AK Parti Muğla İl Başkanı Mete'den, "özel araçlarla seyahate sınırlandırma" önerisi AK Parti Muğla İl Başkanı Kadem Mete, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın video konferans yöntemiyle AK Parti İl Başkanları ile toplantısında yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını tedbirleri kapsamında özel araçlarla şehirlerarası yolculuğa da sınırlandırma getirilmesi taleplerini...

AK Parti Muğla İl Başkanı Kadem Mete, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın video konferans yöntemiyle AK Parti İl Başkanları ile toplantısında yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını tedbirleri kapsamında özel araçlarla şehirlerarası yolculuğa da sınırlandırma getirilmesi taleplerini arz ettiklerini bildirdi.

Mete, yaptığı yazılı açıklamada, bazı vatandaşların özel araçları ile şehirlerarası seyahate devam ettiklerine dikkati çekti.

Muğla Valiliğinin salgınla ilgili tedbirleri aldığını, salgının ilde yayılmasını engellemek için il ve ilçe girişlerinde denetimlerin artırıldığını belirten Mete, şunları kaydetti:

"Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın video konferans yöntemiyle AK Parti İl Başkanları ile toplantısında, özel araçlarla şehirlerarası yolculuğun da sınırlandırılması taleplerimizi kendilerine arz ettik. Şehir dışından özel araçlarıyla Muğla'ya gelen vatandaşlarımıza 14 gün süreyle ikametlerinde ya da bulundukları yerde gözlem altında tutulacaklarına dair gerekli işlemler yapılmaktadır. Vatandaşlarımızın ikametlerinin bulundukları yerde tüm araç plaka, adres bilgileri alınıp ilgili kolluk kuvvetleri ile mahalle muhtarına iletilerek gözlem altında tutulmakta, bu adreslerinden ayrılmaları durumunun tespitinde idari para cezalarının uygulanacağı hususu da kendilerine tebliğ edilmektedir."

Kaynak: AA