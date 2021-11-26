AK Parti MKYK üyesi Orhan Miroğlu, gazetecilerle bir araya geldi

AK Parti MKYK üyesi Orhan Miroğlu, Mardin'de basın mensuplarıyla bir araya geldi.

Miroğlu, AK Parti İl Başkanlığında düzenlenen toplantıda, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde Türkiye'nin birçok sorununu çözüldüğünü, yatırımların hızla sürdüğünü söyledi.

İstihdam artışı ve işsizlik oranlarının azalması yönünde de önemli adımların atıldığını kaydeden Miroğlu, faizi düşürerek üretimi artırabileceklerini belirtti.

Türkiye'de ortak yaşamın güçlenmesi için birlik ve beraberliğin önemine dikkat çeken Miroğlu, bu konuda herkese büyük görevler düştüğünü kaydetti.

AK Parti'nin Türkiye siyasi tarihindeki tecrübesinden her zaman sözü edilen biri olarak kalacağını anlatan Miroğlu, istikrar ve huzurun devamının özellikle bölge açısından büyük önem taşıdığını dile getirdi.

Bölgenin yeni maceralara sürüklenmemesi gerektiğini aktaran Miroğlu, şöyle dedi:

"Halk olarak çok büyük maceralardan, tecrübelerden geçtik. Bu tecrübeleri kendi belleğimizde bir yere koyduk. Belleğe koyduğumuz hatıralarımız unutulmaya terk edildiği zaman çok fazla bir kıymeti olmuyor. Benim en büyük endişem, bölgenin müspet olmayan, sonuç getirmeyecek yeni siyasi maceralara sürüklenmesidir. AK Parti ve Cumhurbaşkanımız bölge için siyasi sigorta, bir gelecek garantisi olduğuna dair inancımızın korunması gerektiğine inanıyorum."

??Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun ilk toplantısının 1 Aralık'ta yapılacağını bildirdi.



Sizce, asgari ücret ne kadar olacak? — Haberler (@Haberler) November 25, 2021

AA / Halil İbrahim Sincar - Son Dakika Haberleri

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