AK Parti Milletvekillerinden, Süngü Tepe Yaralılarına Ziyaret

AK Parti Hakkari Milletvekili Husret Dinç ile Van Milletvekili Osman Nuri Gülaçar, Hakkari'nin Şemdinli ilçesindeki Süngü Tepe Üs Bölgesindeki patlamadan dolayı yaralanarak Ankara'da tedavileri süren yaralı askerleri ziyaret etti.

Milletvekili Husret Dinç ve Osman Nuri Gülaçar, Ankara'da tedavileri devam eden askerleri ziyaret ederek, sağlık durumları hakkında bilgi aldı. Vekiller, hastanede bekleyen yaralı askerlerin aileleriyle de bir araya gelerek geçmiş olsun dileklerini ilettiler. Burada gazetecilere açıklamalarda bulunan Milletvekili Husret Dinç, talihsiz bir olay yaşandığını belirterek, "81 il olarak acı çektik ve içimiz yandı. Bugün hastanede yatan evlatlarımıza çok şey borçluyuz. Vatanı için o dağlarda kar kış demeden nöbet tutan Mehmetçiğimiz, amansız bir mücadele veriyor. Yörenin çocuğu olarak askerimizin ne kadar zorluklara göğüs gerdiğinin bizzat şahidiyim. Allah her daim onlarla beraber olsun. Allah yar ve yardımcıları olsun. Şehitlerimize Allah'tan rahmet, yaralılarımıza acil şifa diliyorum. Tüm Türkiye'nin başı sağ olsun. Bizler ve devletimiz her daim onların yanında ve emrindeyiz" dedi.

Van Milletvekili Osman Nuri Gülaçar ise, "Bizler sıcak yatağımızda güven ve huzur içinde yatarken, onlar her türlü zorluklarla baş ediyorlar. Onların anne ve babalara çok şey borçluyuz. Şehitlerimize minnet borcumuz var. Onların emaneti başımızın üzerindedir. Dualarımız her daim onlarladır. Allah Mehmetçiğimizin yardımcısı olsun" ifadelerini kullandı. - VAN