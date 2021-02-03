AK Parti milletvekillerinden Kale ilçesine ziyaret
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AK Parti milletvekillerinden Kale ilçesine ziyaret

03.02.2021 11:13 | Son Güncelleme: 03.02.2021 11:16
AK Parti milletvekillerinden Kale ilçesine ziyaret

AK Parti Malatya milletvekilleri Hakan Kahtalı ve Ahmet Çakır, Kale ilçesini ziyaret etti.

AK Parti Malatya milletvekilleri Hakan Kahtalı ve Ahmet Çakır, Kale ilçesini ziyaret etti.

AK Parti Malatya İl Başkanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Kaymakam Abdulselam Bıçak, Belediye Başkanı Murat Koca ve muhtarlarla bir araya gelen milletvekilleri, değerlendirmelerde bulundu.

Kahtalı, Kale ilçesinin kendileri için önemli olduğunu ve ilçenin her şeyin en iyisine layık olduğunu belirtti.

Kale'ye birçok yatırım geldiğini kaydeden Kahtalı, "İlçede 24 Ocak depreminden sonra oluşan yeni yerleşim yeriyle beraber güzel bir merkez edinildi. Kale Belediye Başkanımızın mimar olması da Kalemize ayrıca bir değer katıyor. Yeni bir hizmet binasını da Kalemize kazandıracağız. Bununla beraber GES tesislerini kurduk. Turizm konusunda da çalışmalar yapılıyor." ifadelerini kullandı.

Çakır da Kale'nin her zaman AK Parti ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a sahip çıkarak, arkasında durduğunu ifade etti.

Kale'nin 24 Ocak 2020'de meydana gelen depremde en çok etkilenen ilçeler arasında yer aldığını hatırlatan Çakır, şunları kaydetti:

"Depremden zarar gören kim varsa onun yanında olduk ve hep birlikte kenetlendik. Bizlere düşen maddi kayıpların ve hasarların bir an önce giderilmesiydi. Bu afet sürecinde hızlı müdahaleler, vatandaşlarımızın hak kayıpları ve mağduriyetlerinin giderilmesi konusunda dünyada ilk sıralarda yer alan ve örnek gösterilebilecek bir organizasyon ve beceriye sahibiz. Kale, Doğanyol ve Pütürge'de sadece hasarları onarmakla kalmadık, şehrin gelişimine, dinamiklerine ve bir merkezin oluşmasına yönelik de çok ciddi adımlar attık. Bu tabii güçlü bir liderin ve iktidarın olmasından kaynaklanıyor. Bunun yanında sahadaki işlerin takibi de süreci hızlandırdı. Bugün vatandaşlarımızın birçoğu deprem konutlarına yerleşti. Mahalle ve kırsallarda deprem konutlarının birçoğu tamamlandı, diğerleri de tamamlanmak üzere."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yeter Erdine

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