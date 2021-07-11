AK Parti Milletvekilleri belde esnafını yalnız bırakmadı

AK Parti Zonguldak Milletvekilleri, sel felaketi yaşanan Kdz. Ereğli ilçesine bağlı Ormanlı beldesinde incelemelerde bulunarak bölge halkının yanlarında oldukları mesajını verdi.

AK Parti Zonguldak Milletvekilleri, sel felaketi yaşanan Kdz. Ereğli ilçesine bağlı Ormanlı beldesinde incelemelerde bulunarak bölge halkının yanlarında oldukları mesajını verdi.

Geçtiğimiz günlerde yoğun yağışın ardından Ormanlı Beldesinde yaşanan sel felaketi sonrası hasar tespit çalışmaları sürerken AK Parti heyeti bölgeye gelerek incelemelerde bulundu, belde esnafını dinledi.

AK Parti Zonguldak Milletvekilleri Polat Türkmen, Ahmet Çolakoğlu, Hamdi Uçar, Ormanlı Belediye Başkanı Bayram Başol, AK Parti Kdz. Ereğli İlçe Başkanı Av. Saffet Bozkurt, Yönetim Kurulu Üyeleri, Ormanlı Belde Başkanı Varol Aksoy ve Yönetim Kurulu Üyeleri ile birlikte; bölgede etkili olan sağanak yağış nedeniyle sel afeti yaşayan Ormanlı beldesinde incelemede bulundular.

Belde sakinlerine 'geçmiş olsun' diyen heyet, meydana gelen doğal afet nedeniyle zarar gören ev, işyerleri ve kamusal alanlarda tespitlerde bulundu.

Milletvekilleri, ziyaret esnasında yaptıkları açıklamalarda, devletin kurum ve kuruluşlarınca yapılacak hasar tespit çalışmalarının tamamlanmasının ardından yaraların en kısa sürede sarılacağını ifade ettiler. - ZONGULDAK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı