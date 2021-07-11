AK Parti Milletvekilleri belde esnafını yalnız bırakmadı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

AK Parti Milletvekilleri belde esnafını yalnız bırakmadı

AK Parti Milletvekilleri belde esnafını yalnız bırakmadı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika

AK Parti Zonguldak Milletvekilleri, sel felaketi yaşanan Kdz. Ereğli ilçesine bağlı Ormanlı beldesinde incelemelerde bulunarak bölge halkının yanlarında oldukları mesajını verdi.

AK Parti Zonguldak Milletvekilleri, sel felaketi yaşanan Kdz. Ereğli ilçesine bağlı Ormanlı beldesinde incelemelerde bulunarak bölge halkının yanlarında oldukları mesajını verdi.

Geçtiğimiz günlerde yoğun yağışın ardından Ormanlı Beldesinde yaşanan sel felaketi sonrası hasar tespit çalışmaları sürerken AK Parti heyeti bölgeye gelerek incelemelerde bulundu, belde esnafını dinledi.

AK Parti Zonguldak Milletvekilleri Polat Türkmen, Ahmet Çolakoğlu, Hamdi Uçar, Ormanlı Belediye Başkanı Bayram Başol, AK Parti Kdz. Ereğli İlçe Başkanı Av. Saffet Bozkurt, Yönetim Kurulu Üyeleri, Ormanlı Belde Başkanı Varol Aksoy ve Yönetim Kurulu Üyeleri ile birlikte; bölgede etkili olan sağanak yağış nedeniyle sel afeti yaşayan Ormanlı beldesinde incelemede bulundular.

Belde sakinlerine 'geçmiş olsun' diyen heyet, meydana gelen doğal afet nedeniyle zarar gören ev, işyerleri ve kamusal alanlarda tespitlerde bulundu.

Milletvekilleri, ziyaret esnasında yaptıkları açıklamalarda, devletin kurum ve kuruluşlarınca yapılacak hasar tespit çalışmalarının tamamlanmasının ardından yaraların en kısa sürede sarılacağını ifade ettiler. - ZONGULDAK

AK Parti Milletvekilleri belde esnafını yalnız bırakmadı
AK Parti Milletvekilleri belde esnafını yalnız bırakmadı
AK Parti Milletvekilleri belde esnafını yalnız bırakmadı
AK Parti Milletvekilleri belde esnafını yalnız bırakmadı
AK Parti Milletvekilleri belde esnafını yalnız bırakmadı
AK Parti Milletvekilleri belde esnafını yalnız bırakmadı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Murat Kurum Mustafa Şentop Devlet Bahçeli Ahmet Davutoğlu Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Şevval Sam Zeynep Bastık Sertab Erener Melisa Döngel
Spor Arda Turan Burak Elmas Rıza Çalımbay Sergen Yalçın Emre Belözoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
AK Parti Milletvekilleri belde esnafını yalnız bırakmadı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 11.7.2021 19:18:17. #1.15#

title