AK Parti Milletvekili Ziver Özdemir, gazetecilerle buluştu

01.09.2019 15:58

AK Parti Batman Milletvekili Ziver Özdemir gazetecilerle bir araya geldi.



Kristal Parktaki düzenlenen programda konuşan milletvekili Özdemir, şehirde yapılan ve yapılması planlanan projeler hakkında bilgi verdi.

AK Parti hükümetlerinin Batman'da önemli hizmetler yaptığını dile getiren Özdemir, yapılacak olan hizmetlerinde takipçisi olacaklarını belirtti.



Toplantıya AK Parti İl Başkanı Akif Gür, Merkez ilçe Başkanı Yusuf Bülbül, İl Gençlik Kolları Başkanı Tolga Genç de katıldı.

Kaynak: AA