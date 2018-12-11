AK Parti Milletvekili Yücel Menekşe'nin Babası Son Yolculuğuna Uğurlandı

AK Parti Nevşehir Milletvekili Yücel Menekşe'nin babası Halil Yücel bugün kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi.

Kayseri'de tedavi gördüğü hastanede dün vefat eden TBMM Milli savunma Komisyonu üyesi ve AK Parti Nevşehir Milletvekili Yücel Menekşe'nin babası Halil Menekşe için Alibey Camii'nde öğle namazını müteakip cenaze namazı kılındı.

Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Dr. Burhan İşliyen 'in kaldırdığı cenaze namazına Nevşehir Valisi İlhami Aktaş, TBMM Başkanlık Divanı Katip Üyesi ve AK Parti Nevşehir Milletvekili Mustafa Açıkgöz, Nevşehir Belediye Başkanı Atilla Seçen, 23. ve 24. Dönem AK Parti Nevşehir Milletvekili Ahmet Erdal Feralan, Nevşehir Cumhuriyet Başsavcısı Altuğ Kürşat Şahin, Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mazhar Bağlı, Erciyes Üniversitesi Rektörü Kurtuluş Karamustafa, Nevşehir Emniyet Müdürü Mehmet Artunay,AK Parti Nevşehir İl Başkanı Mustafa Rauf Yanar, AK Parti ilçe ve belde başkanları, belediye başkanları ile çok sayıda vatandaş katıldı.

Kılınan cenaze namazının ardından TBMM Milli Savunma Komisyonu üyesi ve AK Parti Nevşehir Milletvekili Yücel Menekşe'nin babası Halil Menekşe'nin cenazesi Taşlıbel Mezarlığı'nda toprağa verildi.

TBMM Milli Savunma Komisyonu Üyesi ve AK Parti Nevşehir Milletvekili Yücel Menekşe ve ailesi, Hacı Rasim Uzer Camiinin altındaki taziye evinde cenazeye katılan vatandaşların taziyeleri kabul ettiler. - NEVŞEHİR