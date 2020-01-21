AK Parti Milletvekili Yılmaz: "Kimse sus pus kalmamızı beklememeli"

21.01.2020 10:12 | Son Güncelleme: 21.01.2020 10:12

AK Parti Samsun Milletvekili Yusuf Ziya Yılmaz, "Kimse tarihten, köklü bir devlet oluşumuzdan, haklarımızdan feragat ederek sus pus kalmamızı beklememeli." dedi.

Yılmaz, partisinin Sevgi Tekkesi'nde gerçekleştirilen Tekkeköy İlçe Danışma Meclisi Toplantısı'nda teşkilat çalışmalarını değerlendirdi.

Türkiye üzerine oyunlar oynandığına dikkati çeken Yılmaz, köklü bir devlet olan Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin bir adım ileri gidememesi, yerinden kımıldayamaması, sesinin çıkmaması için her taraftan kıskaca alınmak istediğini anlattı.

Türkiye'nin sus pus kalmasını kimsenin beklememesi gerektiğini vurgulayan Yılmaz, şöyle devam etti:

"Senaryolar aynı, sadece aktörler farklı. Dünyada, özellikle bölgemizde çok kritik gelişmeler oluyor. Bazılarının istedikleri gibi bir devlet yönetimi sergilediğimiz takdirde ortada hiçbir sorun yok. Zaten her taraftan kıskaca almış, hareketsiz bırakmış durumda olunurdu ama Türkiye Cumhuriyeti Devleti ve milletinin menfaatleri nelerse, haklarımız, güvenliğimiz, özgürlüğümüz, egemenliğimiz, bağımsızlığımız, geleceğimiz neyi gerektiriyorsa bunu yapmak zorundayız. Kimse tarihten, köklü bir devlet oluşumuzdan, haklarımızdan feragat ederek sus pus kalmamızı beklememeli. Şehitlerimizin, gazilerimizin, analarımızın, bu topraklarda bir damla alın teri olanların hakkı hepimizin üzerinedir. Çok şükür, bugün her yerde haklarımız, geleceğimiz için varız. Masada da sahada da olacağız, çocuklarımızın geleceğini güvence altına alacağız."

Yılmaz, AK Parti'de istişare mekanizmasının çok iyi işlediğini kaydetti.

Toplantıya AK Parti Samsun Milletvekili Orhan Kırcalı, Tekkeköy Belediye Başkanı Hasan Togar, AK Parti İl Başkanı Ersan Aksu, AK Parti İlçe Başkanı Hayri Ağırlar ile partililer katıldı.

Kaynak: AA