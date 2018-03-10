AK Parti Milletvekili Taner Yıldız: "Türkiye Terör Kamburuyla Hareket Etmeyecek"

Enerji ve Tabii Kaynaklar önceki dönem bakanı ve AK Parti Kayseri Milletvekili Taner Yıldız, 35 yıldan bu yana devam eden terör sorununun Afrin Harekatı ile sona ereceğini söyledi.

AK Parti Kayseri İl Başkanlığınca düzenlenen nöbetçi vekil uygulamasında konuşan AK Parti Kayseri Milletvekili Taner Yıldız, Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK), Suriye'nin Afrin bölgesinde terör örgütlerine karşı yürüttüğü Zeytin Dalı Harekatı'na ilişkin, "Afrin'de terörün tamamen temizlenmesi, PKK'nın uzantılarının artık yerinde bitirilmesiyle ilgili hedefimiz hiçbir kesintiye uğratılmasızın devam etmektedir. Bu iş inşallah ya bitecektir ya da bitecektir" dedi.

Türkiye'nin Afrin Harekatı ile terör sorunundan kurtulacağını belirten Yıldız, "Afrin'de terörün tamamen temizlenmesi, PKK'nın uzantılarının artık yerinde bitirilmesiyle ilgili hedefimiz hiçbir kesintiye uğratılmaksızın devam etmektedir. Bu iş inşallah ya bitecektir ya da bitecektir. Başka bir alternatifi kalmamıştır. Türkiye bu kamburuyla beraber daha uzun süre gitmek niyetinde değildir. 35 yıldan beri taşınan bu kambur inşallah azalmış olacaktır. Türkiye ilerlemesine, büyümesine ve gelişmesine koşar adım inşallah devam edecektir" ifadelerini kullandı. - KAYSERİ