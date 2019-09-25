AK Parti Milletvekili Şirin Ünal kimdir? Şirin Ünal kaç yaşında, nereli?

25.09.2019 16:51

Milletvekili Şirin Ünal'ın evinde 1 yıldır hasta olan eşine bakma için çalışan 23 yaşındaki Özbek Nadira Kadirova milletvekilinin ruhsatlı tabancasıyla yaşamını sonlandırdı. Kadirova'nın olaydan kısa süre önce bir arkadaşına, ''Çok kötü şeyler oluyor. Ben ağabeyimin yüzüne nasıl bakacağım? Ölmek istiyorum." dediği öğrenildi.

ŞİRİN ÜNAL KİMDİR?

Ünal, 1954 yılında Sinop, Ayancık'ta dünyaya geldi. Hava Harp Okulu, Harp Akademileri Komutanlığı Hava Harp Akademisi ile Silahlı Kuvvetler Akademisini bitirdi.

Jet pilotu, filo komutanı, NATO Karargâh Subayı, 5. Ana Jet Üs Harekât Komutanı; Hava Kuvvetleri Komutanlığı Subay Şube Müdürü olarak görev yapan Şirin Ünal, 2000 yılında tuğgeneralliğe, 2004 yılında ise tümgeneralliğe terfi etti. Plan Harekât Daire Başkanlığı, 4. Ana Jet Üs Komutanlığı, Hava Kuvvetleri Komutanlığı Harekât Başkanlığı, 1. Hava Kuvveti Komutan Yardımcılığı ve Genelkurmay Komutanlığı Kontrol Daire Başkanlığı görevlerini yürüttü.

Ünal, 24, 25 ve 26. Dönemde İstanbul Milletvekili seçildi. Millî Savunma Komisyonu Başkanvekilliği; Plan ve Bütçe Komisyonu, NATO Parlamenter Asamblesi (NATOPA) Türk Grubu Üyeliği yaptı. Çok iyi düzeyde İngilizce, orta düzeyde Fransızca bilen Ünal, evli ve 3 çocuk babasıdır.