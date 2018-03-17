AK Parti Milletvekili Külünk Tügva Söyleşisine Katıldı

AK Parti İstanbul Milletvekili Metin Külünk Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) Yalova Şubesi tarafından düzenlenen söyleşide, dünyanın bir kez daha bir inkılap beklediğini, inkılabın tekrar vücut bulacağı yerin de Anadolu toprakları olduğunu söyledi.

TÜGVA Mihmandar Yüksek Öğrenim Yurdu'nda düzenlenen "Büyük Türkiye İdeali" konulu söyleşinin konuğu olan AK Parti İstanbul Milletvekili Metin Külünk, "TÜGVA, 15 Temmuz'un, işgal girişiminin 28 Şubat'tan sonra kayıp nesillerin ortaya çıkmasının müsebbibi olan işgalci bir örgütün bu ülkedeki tahribatları karşısında yeniden büyük Türkiye idealine inanmış bir nesil inşa etme noktasındaki inanmışlığın aklın tezahürü olarak ete ve kemiğe bürünmüştür." dedi.

O nedenle TÜGVA sadece bir yurdun, derneğin adı değildir. TÜGVA aynı zamanda bir idealin ve bir idealizmin adıdır." diye konuştu.

Külünk, mücadelelerin perspektifinin aleme nizam verme iddiası olduğunu belirterek, şöyle devam etti:

"Türkler sadece toprak fethetmek için yoktur. Türkler Müslüman Türk olmak, toprak fethetmek demek değildir. Müslüman Türk olmak demek, gittiği yerde barışı inşa etmek demektir. Gittiği yerde farklılıkları bir kılacak adaleti tesis etmek demektir. Gittiği yerde bütün farklılıkları bir kılarak cümle farklılıkları tesis ettiği adalet ile güveni inşa etmek demektir. Bu Medine perspektifinin emridir."

"Büyük Türkiye ideali"nin bütün farklılıkları bir görüp adaleti esas almak olduğunu vurgulayan Külünk, "80 milyonu bütün farklılıklarıyla bir görüp güven için adaleti esas almanın adıdır, Büyük Türkiye ideali." diye konuştu.

Türkiye'nin dünle kıyaslanamayacak bir güçte olduğunu vurgulayan Külünk, İslam'ı ve Türkiye'yi tasfiye etmek isteyenlerin planlarının bitmediğini belirterek, şunları kaydetti:

"Çünkü Türkiye son kaledir. Unutmayın bu son kaleye bir şey olursa Medine yeşil kubbeye dayanacaktır sırrı. 1514'te Yavuz Osmanlı'yı Doğu'nun ve Batı'nın devleti kıldığı büyük seferlerden sonra eğer hilafeti alıp İstanbul'a getirmeseydi bilin ki efendimizin kabri başka yere götürülecekti. Bugün bu planlarından vazgeçmiş değiller. Eğer son kale Türkiye, Allah göstermesin başına bir şey gelirse, biliniz ki çok tanrılı küresel egemenlerin ellerinde ateşle dayanacakları yer Hacerül Esved Taşı'nın dibidir."

"Sayın Erdoğan'a düşmanlığın temel gerekçesi, Sayın Erdoğan'ın hak çizgisinde durduğu içindir." diyen Külünk, sözlerini şu şekilde sürdürdü:

"Eğer Sayın Erdoğan hak çizgisi yerine batılın sınırlarına kendini tutsak etmiş olsaydı merak etmeyin Sayın Erdoğan'dan iyi adam yoktu. Ancak o imanının emrinde bu kalenin düşmemesi için hakkın tecellisi için kafasını yukarıya kaldırdığından dolayı hedef seçilmiştir. Yani Sayın Erdoğan 'Büyük Türkiye ideali'ni güncellediği için ve insanlığa yeni baştan Anadolu'da sözlenecek bir sözümüzün olduğunu hatırlattığı için hedef seçilmiştir."

Söyleşiye, AK Parti Yalova Milletvekili Fikri Demirel, Yalova Üniversitesi Rektör Vekili Prof. Dr. Güler Alkan, İl Genel Meclisi Başkanı Yaşar Demirel, AK Parti Yalova İl Başkanı Yusuf Ziya Öztabak, TÜGVA Yalova Şube Başkanı Muhammet Özyılmaz ve öğrenciler katıldı.