AK Parti Milletvekili Günay gençlerle bir araya geldi
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AK Parti Milletvekili Günay gençlerle bir araya geldi

AK Parti Milletvekili Günay gençlerle bir araya geldi
Anadolu Ajansı / Deniz Açık - Haberler | Politika

AK Parti Eskişehir Milletvekili Emine Nur Günay Eskişehir İl Gençlik Kolları, Odunpazarı İlçe Gençlik Kolları ve Tepebaşı İlçe Gençlik Kolları yönetimindeki gençlerle buluştu.

AK Parti Eskişehir Milletvekili Emine Nur Günay Eskişehir İl Gençlik Kolları, Odunpazarı İlçe Gençlik Kolları ve Tepebaşı İlçe Gençlik Kolları yönetimindeki gençlerle buluştu.

Günay'ın iletişim ofisinden yapılan yazılı açıklamaya göre, gençlerle son dönemdeki TBMM çalışmaları, gündemdeki gelişmeler ve uluslararası ilişkiler hakkında sohbet eden Günay, gençlerin proje ve önerilerini de dinledi.

Türkiye'nin uluslararası platformlarda çok önemli mücadeleler verildiğini vurgulayan Günay, şunları kaydetti:

"Bu durum hem askeri hem de siyasal alanda sürüyor. Bizler Avrupa Konseyi toplantılarında hem ülkemiz hem bölge ülkeler ve dostlarımız hakkındaki her konuda söz sahibi olarak gerekli açıklamaları yapıyor, bu konularda farkındalığı artırıyoruz. İletişim çok değerli. Bu konulardaki açıklamalarımız, konuşmalarımız, birebir görüşmelerimiz sonucunda fikirleri değişen birçok meslektaşımız oluyor. Ancak tabii ki tamamen hem ülkemiz hem de dost ülkelere karşı art niyet besleyenlerde var. Bunlara da gerekli yerlerde gerekli cevabı vermekten asla geri durmuyoruz."

Günay, yerelde de çalışmalarının hız kesmeden devam ettiğini anımsatarak, ilçelerdeki, köylerdeki konular ile ilgili hem Ankara'da takipler yaptığını hem de bu konuları yerinde incelemek üzere ilçelere ziyaretler gerçekleştirdiğini bildirdi.

Gençlerin fikirlerinin, önerilerinin ve projelerinin kendilerine ışık tuttuğunu belirten Günay, "Gelecek sizin. Bu yüzden sizden dinlediğim fikirlere, projelerinize ayrı bir önem veriyor onlar için de elimden geleni yapıyorum. Sizlerin enerjisi ile şehrimizi, ülkemizi ve bölgemizi çok daha iyi noktalara taşıyacağımıza şüphem yok." ifadelerini kullandı.

AK Parti İl Başkanı Zihni Çalışkan ise sahada birlikte olmanın, ortak çalışmalar ve projeler yapmanın önemini vurguladı.

AK Parti İl Gençlik Kolları Başkanı Musab Tayyib Altınkayak ise gençler için her zaman ulaşılabilir olan, fikirlerine, önerilerine değer veren ve projeleri için destekleyen Günay'a teşekkür etti.

Günay, gençler ile birlikte toplantının ardından Dede Korkut Parkı'nda Srebrenitsa Katliamı'nda hayatlarını kaybeden şehitleri andı.

AK Parti Milletvekili Günay gençlerle bir araya geldi

Kaynak: Anadolu Ajansı / Deniz Açık

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