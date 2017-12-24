AK Parti Milletvekili Çaturoğlu'nun Acı Günü
AK Parti Zonguldak Milletvekili Faruk Çaturoğlu’nun kayınvalidesi Dursun Yılmaz yaşamını yitirdi.
AK Parti Zonguldak Milletvekili Faruk Çaturoğlu'nun kayınvalidesi Dursun Yılmaz yaşamını yitirdi.
Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti) Zonguldak Milletvekili Faruk Çaturoğlu'nun kayınvalidesi, Dursun Yılmaz yaşamını yitirdi. Milletvekili Faruk Çaturoğlu'nun eşi Fatma Çaturoğlu'nun annesi Dursun Yılmaz, bir süredir hastanede tedavi görüyordu. Yılmaz'ın cenazesi, 25 Aralık 2017 Pazartesi günü Alaplı ilçesine bağlı Çatak Köyü'nde öğle arası kılınacak cenaze namazının ardından son yolculuğuna defnedilecek. - ZONGULDAK