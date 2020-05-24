AK Parti Milletvekili Bekle'den doğum gününü kutlamayan Amine'ye sürpriz AK Parti İzmir Milletvekili Cemal Bekle, İzmir'in Konak ilçesinde kısıtlama nedeniyle dışarıya çıkamayan 6 yaşındaki Amine Ertekin'e sürpriz bir doğum günü kutlaması hazırladı.

AK Parti İzmir Milletvekili Cemal Bekle, İzmir'in Konak ilçesinde kısıtlama nedeniyle dışarıya çıkamayan 6 yaşındaki Amine Ertekin'e sürpriz bir doğum günü kutlaması hazırladı.

AK Parti İzmir Milletvekili Cemal Bekle, 6 yaşındaki Amine Ertekin'in doğum günü olduğunu, korona virüsü tedbirleri kapsamındaki kısıtlama nedeniyle ailenin minik kızının doğum gününü kutlayamadığını öğrendi. Bunun üzerine Milletvekili Bekle, bir pasta aldı ve minik Amine'nin evinin yolunu tuttu. Mumları yakan Cemil Bekle, daha sonra kapıyı çalarak minik kıza sürpriz yaptı. Cemal Bekle'yi ve doğum günü pastasını bir anda karşısında gören küçük kız, hayatı boyunca unutamayacağı bir doğum günü sürprizi yaşadı. Milletvekili Cemal Bekle'ye teşekkür ederek doğum günü pastasındaki mumlara üfleyen minik Amine, yeni yaşına girmenin mutluluğunu yaşadı.

AK Partili Cemal Bekle, "Korona virüsü salgını, küresel bazda tüm dünyayı etkilediği gibi bizim bugünümüz, yarınımız ve geleceğimiz olan çocuklarımızı da bir hayli etkiledi. Bu süreçte çocuklarımız evlerde gerçekten büyük bir imtihan verdiler. Bende bugün Amine kızımızın doğum günü olduğunu duyduğumda pastamı aldım ve geldim. Ne mutlu bize ki bir nebzede olsa da doğum günü vesilesi ile bu süreci unutturmuşuzdur. Şahsım adına yaşanabilir bir ülke, yaşanabilir bir dünya için çocukları yaşamın merkezine koydum. Bizler dünyaya çocuklarımızın gözleri ile bakabildiğimiz sürece onlara daha yaşanabilir bir dünya emanet edebileceğiz. Nasıl bir dünya kurmak istediklerini anlamak için sizin gözünüzden bakmak çok önemlidir. Çocuklarımızı yarınlara taşımak bizim en asli görevimizdir" dedi. - İZMİR

Kaynak: İHA