AK Parti Milletvekili Aydemir'in acı günü

AK Parti Milletvekili Aydemir'in acı günü

AK Parti Manisa Milletvekili Uğur Aydemir'in babası Hüseyin Aydemir (78), tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

19.08.2019 15:23
AK Parti Milletvekili Aydemir'in acı günü

AK Parti Manisa Milletvekili Uğur Aydemir'in babası Hüseyin Aydemir (78), tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Akhisar Mustafa Kirazoğlu Devlet Hastanesinde tedavi gören AK Parti Manisa Milletvekili Uğur Aydemir'in babası Hüseyin Aydemir vefat etti. Aydemir'in cenazesinin yarın (Salı) öğle namazını müteakip Akhisar Hilaliye Camisi'nden kaldırılacağı öğrenildi. - MANİSA

Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et