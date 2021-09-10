AK Parti Mersin Milletvekili Zeynep Gül Yılmaz, Mut'ta ziyaretlerde bulundu

AK Parti Mersin Milletvekili Zeynep Gül Yılmaz, Mut'ta çeşitli ziyaretlerde bulundu.

AK Parti Mersin Milletvekili Zeynep Gül Yılmaz, Mut'ta çeşitli ziyaretlerde bulundu.

Bir zeytinyağı fabrikasının açılışına katılan Yılmaz, ilçenin önemine değindi.

Bu yıl zeytinde 200. zeytinyağında ise 50 ton rekolte beklentisi olduğunu belirten Yılmaz, bereketli sezon diledi.

Yılmaz, daha sonra kentte esnafları ziyaret etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ahmet Güler